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  4. Donald Trump'ın yeni saç stili sosyal medyanın gündemine yerleşti! İkonik modelinden vazgeçti: Yorum yağmuruna tutuldu

Donald Trump'ın yeni saç stili sosyal medyanın gündemine yerleşti! İkonik modelinden vazgeçti: Yorum yağmuruna tutuldu

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
19.12.2024 15:23
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Amerika Birleşik Devletleri'nin 47. seçilen başkanı Donald Trump'ın attığı her adım olay olmaya devam ediyor. Trump son olarak bir golf kulübünde kameraların karşısına her zamanki saç stilinden farklı bir modelle çıkınca sosyal medyanın gündemine yerleşti. Trump'ın yeni saç stili adeta sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

Donald Trump'ın yeni saç stili sosyal medyanın gündemine yerleşti! İkonik modelinden vazgeçti: Yorum yağmuruna tutuldu

Amerika Birleşik Devletleri'nin 47. seçilen başkanı Donald Trump ismiyle özdeşleşen ikonik görüntüsüyle adeta hafızalara kazındı. Onun imza haline gelen görüntüsü ise kabarık sarı saçlarıydı. Geçtiğimiz günlerde bir golf kulübünde kameralara yansıyan Donald Trump'ın normalden belirgin şekilde daha kısa bir saç kesimi sosyal medyanın gündemine yerleşti.

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SOSYAL MEDYADA ANKET BAŞLATILDI

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Fox'un sunucularından biri olan Harris Faulker Donald Trump'ın saç stilindeki değişikliği överek 'kazanma rüzgarları' olarak nitelendirdi. Sosyal medya kullanıcısı ise yeni saç stili konusunda kararsızdı. X'te (eski adıyla Twitter) Donald Trump'ın tarzı için bir anket başlatıldı ve katılımcıların %52'si beğendiklerini dile getirdi.

Anahtar Kelimeler:
Donald Trump
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