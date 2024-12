Donald Trump'ın yeni saç stili sosyal medyanın gündemine yerleşti! İkonik modelinden vazgeçti: Yorum yağmuruna tutuldu

Amerika Birleşik Devletleri'nin 47. seçilen başkanı Donald Trump ismiyle özdeşleşen ikonik görüntüsüyle adeta hafızalara kazındı. Onun imza haline gelen görüntüsü ise kabarık sarı saçlarıydı. Geçtiğimiz günlerde bir golf kulübünde kameralara yansıyan Donald Trump'ın normalden belirgin şekilde daha kısa bir saç kesimi sosyal medyanın gündemine yerleşti.

Fox'un sunucularından biri olan Harris Faulker Donald Trump'ın saç stilindeki değişikliği överek 'kazanma rüzgarları' olarak nitelendirdi. Sosyal medya kullanıcısı ise yeni saç stili konusunda kararsızdı. X'te (eski adıyla Twitter) Donald Trump'ın tarzı için bir anket başlatıldı ve katılımcıların %52'si beğendiklerini dile getirdi.

Your next President, President-Elect Donald J Trump, today at the beautiful Trump International Golf Club Palm Beach!! TRUMP-VANCE 2024! #MAGA #donaldtrump #trump2024 #palmbeach #florida @realdonaldtrump @teamtrump @trumpwarroom @trumpgolfpalmbeach @trumpgolf @whitehouse45 📸:… pic.twitter.com/B4asbHZoJ0