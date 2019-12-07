MAGAZİN

Döndü ninenin gelinlik hayali 85 yaşında gerçeğe dönüştü

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 07.12.2019 14:25 | Son Güncelleme

Antalya'da torunu tarafından düzenlenen etkinlikte gelinlik giyme hayali gerçeğe dönüşen 85 yaşındaki Döndü Metin, hem oynadı hem de mutluluktan türkü söyledi - 10 çocuk ve 28 torun sahibi Metin: - "Çok mutluyum. Hayalim gerçek oldu" - Torun Tülay Seçmiş: - "Normalde etkinlikte 10 dakikalığına gelinlik giyecekti ama iki saat süreyle üzerinden çıkarmadı. İnanılmaz mutluydu. 20 yaşındaki genç bir kız gelinliği giyse bu kadar mutlu olamazdı"

Antalya'da 15 yaşındayken evlendiğinde maddi imkansızlıklar nedeniyle gelinlik giyemeyen 85 yaşındaki Döndü Metin'in hayalini torunu gerçekleştirdi.

Aksu ilçesinde yaşayan Döndü Metin, 15 yaşındayken İbrahim Metin ile evlendi. İmkansızlıklar nedeniyle düğününde gelinlik giyemeyen Metin'in 10 çocuğu ve 28 torunu dünyaya geldi.

Yaklaşık 30 yıl önce eşini kaybeden Metin, torunu kuaför Tülay Sezmiş'e bir gün yanına çağırarak, "Bir hayalim var onu gerçekleştirir misin? Hayatımda hiç gelinlik giymedim. Ölmeden tek isteğim gelinlik giymek." dedi.

Sezmiş eşi Serhat Sezmiş ile ninesinin 70 yıllık hayalini gerçeğe dönüştürmek için harekete geçti. Bir restoranı kiralayan ve gerekli hazırlıklıkları yapan Sezmiş çifti, bütün aileyi bir araya getirdi.

Çift, bütün aileye konuşma yaptığı sırada büyük bir sürprizlerinin olduğunu belirtti. Bu sırada en büyük torunlarının kolunda beyaz gelinliği ile restorana giren Döndü nine, hem oynadı hem de türkü söyledi.

- Gelinliği iki saat boyunca üzerinden çıkarmadı

Çocuklarına ve torunlarına seslenen Döndü Metin, "Hepiniz cümleten hoş geldiniz. Sağ olun yavrularım. Çok mutluyum. Hayalim gerçek oldu. Hepinizden Allah razı olsun." dedi.

Tülay Sezmiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, babaannesinin hayalini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu söyledi.

Babaannesinin çok eğlendiğini anlatan Sezmiş, "Normalde etkinlikte 10 dakikalığına gelinlik giyecekti ama 2 saat süreyle üzerinden çıkarmadı. İnanılmaz mutluydu. 20 yaşındaki genç bir kız gelinliği giyse bu kadar mutlu olamazdı." diye konuştu.

Serhat Sezmiş ise kendilerinin de çok mutlu olduğunu belirterek, "O olmazsa hiçbirimiz orada toplanamazdık. Tek başına çocuklarını ve torunlarını bugünlere getirdi. Tek amacımız onu mutlu etmekti. Büyüklerimizin tepkisinden çekindik ama babaannemizin hayalini gerçekleştirmek tüm aileyi mutlu etti." ifadelerini kullandı.

PARTNERAradan tam 37 yıl geçti ama hala... Aradan tam 37 yıl geçti ama hala...
Troya Müze Müdürü Gölcük: ‘Beklediğimiz bir gelişmeydi’Troya Müze Müdürü Gölcük: ‘Beklediğimiz bir gelişmeydi’
Tekirdağ'da balıkçılara eşlik eden yunuslar renkli görüntüler oluşturduTekirdağ'da balıkçılara eşlik eden yunuslar renkli görüntüler oluşturdu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Döndü Metin gelinlik Nene torun

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Şahsiyet dizisinin konusu ne, yönetmeni ve oyuncuları kimler?

Şahsiyet dizisinin konusu ne, yönetmeni ve oyuncuları kimler?

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hayvancılık yapan Fatma Öncel prematüre buzağıya evinde bakıyor

Hayvancılık yapan Fatma Öncel prematüre buzağıya evinde bakıyor

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Camgöz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Camgöz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Van Kalesi’nin ’aynasına’ ziyaretçi akını

Van Kalesi’nin ’aynasına’ ziyaretçi akını

Netflix'in ikinci Türk dizisi"Atiye"nin galası yapıldı

Netflix'in ikinci Türk dizisi"Atiye"nin galası yapıldı

"Zamanın Mirası Fotoğraf Sergisi" açıldı

"Zamanın Mirası Fotoğraf Sergisi" açıldı

MDOB "Aşk İksiri" operasını sahneledi

MDOB "Aşk İksiri" operasını sahneledi

“2. Türk Dünyası Filmleri Haftası” başladı

“2. Türk Dünyası Filmleri Haftası” başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.