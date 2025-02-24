Bazı gıdalar yanlış saklama koşullarında bekletildiğinde üzerinde bakteri üremesi için elverişli bir duruma gelebilir. Özellikle çiğ et, balık ve deniz ürünleri uygun sıcaklıkta ve hava almadan saklanmadığı durumlarda çözülme aşamasında bakteri üreterek gıda zehirlenmelerine yol açabilir. 1 kez çözüldükten sonra tekrar dondurulan yiyeceklerde de bakteri sayısı hızla artarak ciddi sağlık riskleri oluşabilir. O yüzden gıdaların dondurucuya uygun olup olmadığını bilmek ve doğru saklama yöntemlerini uygulamak büyük önem taşımaktadır.

Dondurucuda saklamamanız gereken 10 yiyecek!

1. Süt

Süt, taze tüketilmesi gereken ve bozulmalara karşı oldukça hassas olan bir üründür. Buzdolabında saklanarak kullanım süresi birkaç gün uzatılabilir. Derin dondurucuya konulduğunda ise daha uzun süre muhafaza edilebilir. Ama dondurulmuş süt tekrar kullanılmak üzere dolaptan çıkarıldığında yapısı bozulmuş olabilir. Sütün içerisindeki protein ve yağ ayrışarak sıvının topaklanmasına neden olabilir. Bu durumda süt içilebilir olmaz.

2. Yoğurt

Yoğurdun derin dondurucuya konulması, yoğurdun yapısında belirgin değişikliklere yol açar. Donma sürecinde yoğurdun içindeki su ve katı bileşenler ayrışarak kıvamının bozulmasına neden olur. Yoğurt çözüldüğünde ise homojen yapısını kaybederek pütürlü ve sulu hale gelir.

Tazeliğini ve besin değerlerini koruyabilmesi için yoğurt buzdolabında saklanmalı ve mümkün olduğunca kısa sürede tüketilmelidir.

3. Yumurta

Yumurtaları kırmadan, kabuklarıyla birlikte derin dondurucuya koymak, içindeki sıvının donarak genleşmesine ve kabuğun çatlamasına neden olabilir. Bu durum da yumurtanın hava ile temas etmesine yol açabilir ve bozulma riskini artırır.

4. Peynir

Yumuşak peynirler uzun süre derin dondurucuda saklanırsa, kullanılmak üzere eritildiğinde dokularında bozulmalar oluşabilir. Bu yüzden peynir oldukça kırılgan hale gelir ve ufalanarak dağılır. Ayrıca, peynir çözüldüğünde istenmeyen bir dokuya sahip olabilir.

5. Yeşillikler

Maydanoz ve marul gibi yeşilliklerin bir süre derin dondurucuya koyulması mümkündür. Ancak bu yeşillikler derin dondurucuda uzun süreler sonrasında buzlanır, yumuşar ve pörsümeye başlar. Ayrıca tadını ve besin değerini de kaybeder. Bu yüzden yeşillikleri taze bir şekilde buzdolabında saklamak daha doğru bir saklama yöntemi olacaktır.

6. Sulu meyve ve sebzeler

Su oranı yüksek olan meyve ve sebzeler yumuşak ve hassas bir dokuya sahiptir. Bu tür gıdalar derin dondurucuya koyulursa içerdikleri su donar ve böylece onlar da donar. Erime aşamasında ise bu tür gıdaların hücre yapıları zarar görür ve sıvı kaybı yaşanır. Bu durum ise besinlerin yumuşayıp pörsümesine neden olur.

7. Kızarmış yiyecekler

Kızarmış yiyeceklerin, dışları çıtır ve içleri yumuşak olur. Ancak bu tür gıdalar derin dondurucuya koyulduklarında içlerindeki yağ ve su donar. Erime sürecinde ise yiyeceklerin yumuşamasına ve çıtırlığını kaybederek lapa bir kıvam almasına yol açar.

8. Patates

Patatesin serin ve kuru ortamlarda muhafaza edilmesi gerekir. Derin dondurucuya koyulduğunda ise içindeki su buzlanır. Bu da patatesin hücre yapısında bozulmalara yol açar. Patates çözdürüldüğünde ise yumuşayarak lapa hale gelir.

9. Konserveler

Konserve gıdalar, özel bazı işlemlerden geçirilerek uzun süre bozulmadan saklanabilecek olarak üretilir. Bu yüzden bu tür gıdaların korumak için derin dondurucuya yerleştirilmeleri gereksizdir. Ayrıca derin dondurucuya konulduklarında konserve içerisindeki sıvı, donma sırasında genleşerek basıncı artırabilir ve bu durum kutunun patlamasına neden olabilir.

10. Önceden dondurulup çözülmüş et

Dondurulmuş etin 1 kez buzluktan çıkarıp çözüldükten sonra tekrar dondurulması gıda güvenliği açısından oldukça riskli olabilir. Bu işlem bakteri oluşumunun hızlanmasına yol açarak sağlık açısından büyük tehlikeler oluşturur.