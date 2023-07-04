Dönence'nin Gece'si Sümeyye Aydoğan'ın babasını görenlerin ağzı açık kaldı! ''Film yıldızı gibi''

Taçsız Prenses, Duy Beni, Sadakatsiz, Kahraman Babam gibi birçok projede yer alan ve başarılı oyunculuğu ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan Sümeyye Aydoğan bu akşam ilk bölümü yayınlanacak olan Dönence dizisiyle ekrana dönüyor. Caner Topçu ve Emre Kınay ile başrolü paylaşacak olan Sümeyye Aydoğan'ın babasını görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Duy Beni dizisi ile büyük çıkış yakalayan Sümeyye Aydoğan 2 Nisan 1999 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Aydın ve Edirneli olan ailesi aslen Arnavut kökenlidir.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Aydoğan, babasının fotoğrafını 'Gözlerin benim güneşim, seni seviyorum babam' notu ile paylaştı.

Ünlü ismin bu paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alırken Aydoğan'ın babası film yıldızlarına benzetildi.

Sümeyye Aydoğan'ın babasının fotoğrafına sosyal medyada; 'Baban çok yakışıklı', 'Babasının kızı', 'Güzel gözler', 'Allah sizi korusun' gibi yorumlar yapıldı.

Genç oyuncu; 2020 yılında Aile Hükümeti filmiyle ilk film deneyimini, 2021 yılında Kahraman Babam dizisinde ilk dizi deneyimini yaşadı.

Sonrasında Sadakatsiz dizisinde Ceren karakterini ve aynı yıl içinde Geçen Yaz filminde Oya karakterini canlandırdı.

2022 yılında ise ilk başrolü olan Duy Beni dizisinde Melisa Gerçek karakterine hayat verdi.

Duy Beni dizisinden sonra ise 2023 yılında FOX'ta yayımlanan Taçsız Prenses dizisinde İsmail Hacıoğlu'nun partneri olarak Yağmur Elem karakterini canlandırdı. Sezon finalinde diziden ayrıldı.





