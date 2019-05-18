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Döner kameralı Asus Zenfone 6 tanıtıldı

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TEKNOLOJİ  | 18.05.2019 10:43 | Son Güncelleme

Akıllı telefon pazarında uzun zamandır sessiz duran Asus, bugün bu sessizliğini bozdu. Amiral gemisi modeli Zenfone 6 ile karşımız çıkan firma, döner kamera mekanizması ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Peki, Zenfone 6 özellikleri neler? Android tutkunlarına neler sunuyor?

Döner kameralı Asus Zenfone 6 tanıtıldı

Zenfone 6, 6.4 inç büyüklüğünde 1080×2340 piksel çözünürlüğünde 19.5:9 oranında 403 PPI değerinde IPS LCD ekrana sahip. Bu ekran çizilmelere ve darbeler karşı Corning Gorilla Glass 6 ile korunuyor.

Gücünü; 1 x 2.8GHz + 3 x 2.4GHz Kryo Gold + 4 x 1.7GHz Kryo 485 Silver çekirdeklerinin oluşturduğu Snapdragon 855‘ten alan telefonda Adreno 640 grafik birimi yer alıyor. RAM konusunda ise telefonda 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama birimi bulunuyor.

Telefonda döner başlılık 48 Megapiksel f/1.7 Sony IMX586 + 13 Megapiksel f/2.4 ultrawide lens yer alıyor. Kutusundan ZenUI 6 tabanlı Android 9.0 Pie ile çıkan telefonda 5.000 mAh büyüklüğünde 18W QuickCharge 4.0 destekli batarya yer alıyor. Bu telefon 500 Euro’dan başlayan fiyatlar ile satışa sunulacak. Türkiye fiyatı ise henüz bilinmiyor.

Son olarak telefonda; Dual-SIM, Wi-Fi a/b/g/n/ac/ax MU-MIMO, GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NFC, Bluetooth 5.0, USB Type-C ve 3.5mm kulaklık bağlantı noktalarının olduğunu belirtelim.

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Asus ZenFone 6 Döner kameralı Asus Zenfone 6

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