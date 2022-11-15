Donut tarifi: MasterChef Donut tarifi nasıl yapılır? Hangi filmde geçiyor?

Donut (donat), özellikle ABD'de bol tüketilen tatlı bir çörek. Şeker ve yağ açısından oldukça zengin olan çöreğin birçok çeşidi bulunuyor ve Amerikalılar genellikle kahvaltıda tercih etmekteler. MasterChef yemek yarışmasında geçen donut tarifi seyircilerde merak uyandırdı. Ayrıca donut tatlısının hangi filmde yer aldığı da merak ediliyor. İşte Donut tarifi malzemeleri ve yapılışı...

DONUT TATLISI HANGİ FİLMDE GEÇİYOR?

Donut tatlısının hangi filme ait olduğu MasterChef'te henüz yayınlanmadı. Amerika'da ünlü olan donutun ABD polisiye filmlerine ait olduğu düşünülüyor.

MALZEMELER 2 adet yumurta

1 yemek kaşığı maya

3,5 su bardağı un

1 su bardağı ılık süt

4 yemek kaşığı toz şeker

3 yemek kaşığı tereyağı

Üzeri için:

80 gram çilek

1 paket krema

Kızartmak için:

1 su bardağı sıvı yağı

TARİF Süt, şeker ve mayayı derin bir karıştırma kabının içinde iyice köpürene kadar çırpın.

Kaptaki karışımın içine un, tereyağı ve yumurtayı ekleyin.

Bütün malzemeler tamamen karışana kadar güzelce yoğurun.

Hazırladığınız hamuru 1 saat kadar mayalanması için dinlendirin.

Mayalanan hamuru küçük parçalara ayırın.

Ayırdığınız küçük hamurlardan birini alın.

Hamuru yuvarlayıp ortasına küçük bir delik açın.

Şekillendirdiğiniz hamurları unlanmış fırın tepsisinin üzerine dizin.

Tepsinin üzerini bir bezle örtün.

Hamurları 20 dakika kadar mayalanmaya bırakın.

Donutları kızgın yağda arkalı önlü kızartın.

Çilekli sosu için kremayı ve çilekleri küçük bir tencerenin içine ekleyin.

Çilekli kremayı kaynatın. Daha sonra hazırladığınız sosu mutfak robotundan geçirin.

Kızarttığınız hamurları çilekli sosa bulayın.

Üzerlerini dilediğiniz gibi süsleyip hemen servis edebilirsiniz,

AFİYET OLSUN!

