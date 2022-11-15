Donut tarifi: MasterChef Donut tarifi nasıl yapılır? Hangi filmde geçiyor?

Donut (donat), özellikle ABD'de bol tüketilen tatlı bir çörek. Şeker ve yağ açısından oldukça zengin olan çöreğin birçok çeşidi bulunuyor ve Amerikalılar genellikle kahvaltıda tercih etmekteler. MasterChef yemek yarışmasında geçen donut tarifi seyircilerde merak uyandırdı. Ayrıca donut tatlısının hangi filmde yer aldığı da merak ediliyor. İşte Donut tarifi malzemeleri ve yapılışı...
Donut tatlısının hangi filme ait olduğu MasterChef'te henüz yayınlanmadı. Amerika'da ünlü olan donutun ABD polisiye filmlerine ait olduğu düşünülüyor.