Dört yeni gezegen keşfedildi! Dünya'ya en yakın tekil yıldızın yörüngesi günlerce incelendi...

Bilim insanları, Dünya’ya en yakın tekil yıldız olan Barnard Yıldızı’nın yörüngesinde dört yeni gezegen keşfetti. Yeni tespit edilen bu gezegenlerin tümünün Dünya’dan daha küçük olduğu belirtildi. Barnard Yıldızı, 1916’da keşfedildiğinden bu yana gök bilimciler tarafından gezegen arayışı için inceleniyordu. Daha önce yıldızın yörüngesinde gezegenlerin varlığına dair kesin olmayan işaretler bulundu.

SAYI 4'E YÜKSELDİ

Chicago Üniversitesi’nden Ritvik Basant liderliğindeki araştırma ekibi, Barnard Yıldızı etrafında dönen gezegen sayısının dörde yükseldiğini duyurdu. Basant, “Bu gerçekten heyecan verici bir keşif. Barnard Yıldızı, kozmik komşumuz olmasına rağmen hakkında çok az şey biliyoruz” dedi.

112 GECE İNCELENDİ

Araştırmacılar, Hawaii’deki Gemini North teleskobuna bağlı MAROON-X gezegen avcısı cihazıyla üç yıl boyunca 112 gece boyunca gözlem yaparak yıldızın hareketlerini inceledi. Elde edilen veriler, dört gezegenin varlığını doğrularken, kütleleri ve yörünge süreleri hakkında da önemli bilgiler sundu. Ancak bu gezegenlerin yıldızlarına oldukça yakın olmaları nedeniyle yaşanabilir olmadığı ifade edildi.

Gezegenlerin yapısına dair kesin bir bilgi olmasa da düşük kütleleri nedeniyle Merkür’e benzer kayalık gezegenler olmaları en olası senaryo olarak değerlendiriliyor.