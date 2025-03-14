Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Dört yeni gezegen keşfedildi! Dünya'ya en yakın tekil yıldızın yörüngesi günlerce incelendi...

Dört yeni gezegen keşfedildi! Dünya'ya en yakın tekil yıldızın yörüngesi günlerce incelendi...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
14.03.2025 09:39
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilim insanlarının, Dünya’ya en yakın tekil yıldız olan Barnard Yıldızı’nın yörüngesinde dört yeni gezegen keşfettiği açıklandı.

Dört yeni gezegen keşfedildi! Dünya'ya en yakın tekil yıldızın yörüngesi günlerce incelendi...

Bilim insanları, Dünya’ya en yakın tekil yıldız olan Barnard Yıldızı’nın yörüngesinde dört yeni gezegen keşfetti. Yeni tespit edilen bu gezegenlerin tümünün Dünya’dan daha küçük olduğu belirtildi. Barnard Yıldızı, 1916’da keşfedildiğinden bu yana gök bilimciler tarafından gezegen arayışı için inceleniyordu. Daha önce yıldızın yörüngesinde gezegenlerin varlığına dair kesin olmayan işaretler bulundu.

DUNYAYA-EN-YAKIN-TEKIL-YILDIZIN-YORUNGE_608507_180132

SAYI 4'E YÜKSELDİ

Chicago Üniversitesi’nden Ritvik Basant liderliğindeki araştırma ekibi, Barnard Yıldızı etrafında dönen gezegen sayısının dörde yükseldiğini duyurdu. Basant, “Bu gerçekten heyecan verici bir keşif. Barnard Yıldızı, kozmik komşumuz olmasına rağmen hakkında çok az şey biliyoruz” dedi.

112 GECE İNCELENDİ

Araştırmacılar, Hawaii’deki Gemini North teleskobuna bağlı MAROON-X gezegen avcısı cihazıyla üç yıl boyunca 112 gece boyunca gözlem yaparak yıldızın hareketlerini inceledi. Elde edilen veriler, dört gezegenin varlığını doğrularken, kütleleri ve yörünge süreleri hakkında da önemli bilgiler sundu. Ancak bu gezegenlerin yıldızlarına oldukça yakın olmaları nedeniyle yaşanabilir olmadığı ifade edildi.

Gezegenlerin yapısına dair kesin bir bilgi olmasa da düşük kütleleri nedeniyle Merkür’e benzer kayalık gezegenler olmaları en olası senaryo olarak değerlendiriliyor.

Mynet'in Sesi
Ece Gürel olayında sürpriz tanık...Ece Gürel olayında sürpriz tanık...
Yaren leylek geç kaldı; sevenleri tedirgin!Yaren leylek geç kaldı; sevenleri tedirgin!
Anahtar Kelimeler:
gezegen Bilim insanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
İstanbul Üniversitesi kararını verdi iddiası: Diploma iptal!

İstanbul Üniversitesi kararını verdi iddiası: Diploma iptal!

Flash TV, Pozitifbank ve Payfix'e el konuldu

Flash TV, Pozitifbank ve Payfix'e el konuldu

Ece Gürel olayında sürpriz tanık...

Ece Gürel olayında sürpriz tanık...

30 milyon TL'lik evini garsona bıraktı!

30 milyon TL'lik evini garsona bıraktı!

İkisi de Türk! Cesedi 20 gün dairesinde saklamış

İkisi de Türk! Cesedi 20 gün dairesinde saklamış

Akrabası yüzünden gözünü kaybetti!

Akrabası yüzünden gözünü kaybetti!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Bahar Fırsatları devam ediyor! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

Bahar Fırsatları devam ediyor! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.