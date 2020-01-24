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Doruk (Neslihan) Doğrusöz: Sevda bana yatak odasından...

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 16:14 | Son Güncelleme

Sevda Demirel ile aşk yaşayan ameliyatsız cinsiyet değiştirme operasyonu geçiren Doruk Doğrusöz, ilişkisinden bahsederken "Ben tuvaletteyken Sevda bana yatak odasından 'Kocacım gel çok özledim' diye mesaj atıyor" dedi.

Doruk (Neslihan) Doğrusöz: Sevda bana yatak odasından...

Katıldığı moda yarışmasıyla adını duyurduktan ameliyatsız cinsiyet değiştirme sürecine giren yeni adıyla Doruk Doğrusöz olan Neslihan Doğrusöz, şarkıcı Sevda Demirel ile aşk yaşamaya başladı. İkili, konuk oldukları programda ise samimi açıklamalarda bulundu.

Bilal Özcan'a konuşan ve yeni ilişkisinden bahseden Sevda Demirel, "Bu eve ve bana bir mucize geldi. bir duvarlarla konuşmadığım kalmıştı, çok yalnızdım. Çok yapışık yaşıyoruz. Belki bu da sıkıntıdır. Her gün birbirimize not yazıyoruz" dedi.

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"BEN TUVALETTEYKEN YATAK ODASINDAN MESAJ ATIYOR"

Sporcu Büşra Eyen ile ilişkisini sonlandırdıktan sonra Sevda Demirel ile aşk yaşayan Doğrusöz ise "Sevda'yı hep beğeniyordum, Türkiye'de böyle bir gerçek var yani. Reklam birlikteliğiyle alakalı çok soru geliyor. Mesela ben tuvaletteyken Sevda bana yatak odasından mesaj çekiyor.'Kocacım gel seni çok özledim' diye. Salondayken falan 'hadi gel çok özledim' diyor" şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz haftalarda Nişantaşı'ndaki bir alışveriş merkezinde el ele alışveriş yapan çift, kendisini görüntüleyen basın mensuplarıyla sohbet etmişti. Evlilik kararı aldığını doğrulayan şarkıcı Sevda Demirel, "Evlilik kararı aldığımız doğrudur. Ailelerimiz tanışacak. Davullu zurnalı bir düğün olacak. Davul zurna hayalimde olan bir şeydi" demişti.

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