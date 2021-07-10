Dostluğa ne oldu? Ayrılmaz üçlü Eser Yenenler, Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak'ın sorun yaşadığı konuşuluyor

Ekranların "3 Adam"ı Oğuzhan Koç, Eser Yenenler ve İbrahim Büyükak ilk olarak 2008 yılında "Çok Güzel Hareketler Bunlar" ile izleyici karşısına çıktı. Oğuzhan Koç'un o dönemki sevgilisi Zeynep Koçak'la birlikte programın en üretken ekibini oluşturan isimler, hem skeç yazıyor hem de oyunculuklarıyla izleyicileri gülmekten öldürüyorlardı. Bursa'da birlikte büyüyen ve şöhret yoluna da beraber çıkan Oğuzhan Koç, İbrahim Büyükak ve Eser Yenenler, programdan sonra da yollarını ayırmadı. Birlikte "3 Adam" adında bir talk show yapan ekip, solo projelerinde de birbirinden desteğini esirgemedi. Eser Yenenler Show'un ilk konuğu İbrahim Büyükak, son konuğu Oğuzhan Koç oldu. "Yol Arkadaşım" filminde de beraber oynayan üçlü, "3 Adam" programı bitse de yollarının ayrılmayacağını söyledi. Ama pandemi ve Eser Yenenler'in evlenmesi ekibin kaderini epey değiştirdi.

Konserde yan yana gelmediler

Pandemide oğlu Kuzey'i büyüten ve eşi Berfu Yenenler'le neredeyse hiç evden çıkmayan Eser Yenenler, arkadaşlarından uzaklaşmaya başladı. Üstelik, Berfu Yenenler ve İbrahim Büyükak'ın eşi Nurdan Büyükak'ın pek de iyi anlaşamadığı konuşuluyordu. Bu yaz Çeşme'de hep dip dibe olan Eser Yenenler ve Oğuzhan Koç'un, Çeşme'de olmasına rağmen İbrahim Büyükak'la bir araya gelmemesi de iddiaları güçlendirdi.

Son olarak, dün akşamki Oğuzhan Koç konserine hem İbrahim Büyükak hem de Eser Yenenler'in gelmesi iddiaları boşa çıkarır gibi oldu. Ama Oğuzhan Koç'a destek olmak için sahneye de ayrı ayrı çıktılar.

Bakalım, "kara kedi" iddialarına Eser Yenenler ve İbrahim Büyükak'dan ne cevap gelecek?



