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‘Dövme hastalığı’ olarak bilinen ve kişide sürekli kavga etme istediği uyandıran rahatsızlık: Porto Rikolu Sendromu

Seray Üstün Seray Üstün
30.03.2021 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Porto Rikolu Sendromu, sürekli kavga etmek isteyen kişilerde görülen psikolojik bir rahatsızlıktır. ‘Dövüşme hastalığı’ olarak bilinen bu sendroma sahip olan kişiler yaşadıkları travma ya da hastalık sonrasında dürtü mekanizmalarını kontrol etme konusunda büyük bir zorluk yaşarlar.

‘Dövme hastalığı’ olarak bilinen ve kişide sürekli kavga etme istediği uyandıran rahatsızlık: Porto Rikolu Sendromu

İlk olarak Porto Riko’da yaşayan bir gençte görüldüğü için ‘Porto Rikolu Sendromu’ olarak isimlendirilen bu hastalık öfke kontrol probleminden oldukça farklıdır. Hastalık ya da travmaya bağlı olarak ortaya çıkan bu sendrom temelde kişilerin içinden gelen dövüşme dürtüsüyle açıklanır. Sendroma dair yapılan araştırmalar kültüre bağlı olarak genellikle Karayipler ve Latin ülkelerinden daha sık görüldüğünü ortaya çıkarttı. Latin kültüründe büyüten çoğu kişi hastalık veya travma yaşamamasına rağmen bu sendroma doğuştan sahip olabiliyor. Porto Rikolu Sendromu kişide aniden açığıa çıkıyor ve geçici bir süreliğine de olsa kişinin saldırgan tavırlar sergilemesine neden oluyor.

Porto Rikolu sendromu yaşayan kişiler büyük bir çoğunlukla içlerinden gelen dürtüyle sebepsiz yere kavga çıkartabiliyor. Hatta daha önce hiç tanımadıkları kişilerle laf dalaşına girerek işi fiziksel şiddet boyutlarına taşıyabiliyor. Sendromun belirtileri arasında ise; düşüncesiz davranışlarda bulunma, bir anda kızma, çığlık atma, etrafı yumruklama, öfkelenme, durmaksızın ağlama, sözlü ve fiziksel saldırı atakları, halüsinasyon görme ile kısa süreliğine baygınlık geçirme yer alıyor.

Porto Rikolu sendromu aile içi şiddet ve yakın zamanda sevdiği bir insanı kaybeden kişilerde daha sık görülüyor. Bunun yanı sıra sendrom esnasında atak geçiren kişilerin gösterdiği mental bozukluklar, kişiden kişiye değişiklik gösterebiliyor. Bu sendromla sorun yaşayanların mutlaka tedavi edilmesi gerekir. Aksi halde bu rahatsızlık hem hasta olan kişi hem de çevresi için tehlikeli boyutlara ulaşabilir.

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