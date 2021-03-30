‘Dövme hastalığı’ olarak bilinen ve kişide sürekli kavga etme istediği uyandıran rahatsızlık: Porto Rikolu Sendromu

İlk olarak Porto Riko’da yaşayan bir gençte görüldüğü için ‘Porto Rikolu Sendromu’ olarak isimlendirilen bu hastalık öfke kontrol probleminden oldukça farklıdır. Hastalık ya da travmaya bağlı olarak ortaya çıkan bu sendrom temelde kişilerin içinden gelen dövüşme dürtüsüyle açıklanır. Sendroma dair yapılan araştırmalar kültüre bağlı olarak genellikle Karayipler ve Latin ülkelerinden daha sık görüldüğünü ortaya çıkarttı. Latin kültüründe büyüten çoğu kişi hastalık veya travma yaşamamasına rağmen bu sendroma doğuştan sahip olabiliyor. Porto Rikolu Sendromu kişide aniden açığıa çıkıyor ve geçici bir süreliğine de olsa kişinin saldırgan tavırlar sergilemesine neden oluyor.

Porto Rikolu sendromu yaşayan kişiler büyük bir çoğunlukla içlerinden gelen dürtüyle sebepsiz yere kavga çıkartabiliyor. Hatta daha önce hiç tanımadıkları kişilerle laf dalaşına girerek işi fiziksel şiddet boyutlarına taşıyabiliyor. Sendromun belirtileri arasında ise; düşüncesiz davranışlarda bulunma, bir anda kızma, çığlık atma, etrafı yumruklama, öfkelenme, durmaksızın ağlama, sözlü ve fiziksel saldırı atakları, halüsinasyon görme ile kısa süreliğine baygınlık geçirme yer alıyor.