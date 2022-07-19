Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Dövme modeli Essie, mürekkeplerini sergilemek için tişörtünü çıkarttı! Üstsüz pozu olay yarattı

Dövme modeli Essie, mürekkeplerini sergilemek için tişörtünü çıkarttı! Üstsüz pozu olay yarattı

19.07.2022 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyaa dövme modeli olarak tanınan Essie, vücudundaki dövmeleri sergilemek için Instagram hesabından üstsüz bir pozunu paylaştı. Kaliforniya’ya doğru bir yolculuğa çıktığını takipçilerine haber veren Essie’nin tişörtünü çıkartarak poz verdiği anlar sosyal medyanın gündemine oturdu.

Dövme modeli Essie, mürekkeplerini sergilemek için tişörtünü çıkarttı! Üstsüz pozu olay yarattı

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan dövme modeli Essie, 70 bin takipçisiyle Kaliforniya seyahatinin öncesinde cesur bir pozunu paylaştı. Halka açık bir alanda üstündeki tişörtü çıkartan Essie, çıplak vücudunu ise kovboy şapkasıyla örttü. Sevilen isim gönderisine, “Ağaçlardan vadiye kadar. Yolculuk bitti. Cali’ye ulaştım” notunu ekledi.

Dövme modeli Amber Luke pes ettiğini itiraf etti! “Haftalarca kör oldum, mavi gözyaşı döktüm”Dövme modeli Amber Luke pes ettiğini itiraf etti! “Haftalarca kör oldum, mavi gözyaşı döktüm”

BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

1

Essie’nin paylaşımı kısa süre içinde sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Yaklaşık 5 bin beğeni toplayan gönderi kullanıcılar tarafından yorum yağmuruna tutuldu. Sosyal medya kullanıcılarından biri Essie’nin gönderisine, “Yeni maceranızın hedefine ulaştığınız için tebrikler” yorumunu yaptı. Bir diğeri ise, “Yolculuk kraliçesi” yorumunu ekledi.

Ünlü futbolcu Michael Owen, kızı Gemma’nın Love Island yarışmasındaki öpüşme sahnesini görünce tepkisiz kalamadıÜnlü futbolcu Michael Owen, kızı Gemma’nın Love Island yarışmasındaki öpüşme sahnesini görünce tepkisiz kalamadı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı yayında nesli tükenen köpek balığını yediCanlı yayında nesli tükenen köpek balığını yedi
2 gün boyunca öylece durdu! Makatından çıkan şaşırttı2 gün boyunca öylece durdu! Makatından çıkan şaşırttı
Sınır tanımadı! Mayosunun üstünü kalçasına kadar indirip...Sınır tanımadı! Mayosunun üstünü kalçasına kadar indirip...
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Sosyal medyanın sınırlarını aştı! Sadece göğüs uçlarını kapattı

Sosyal medyanın sınırlarını aştı! Sadece göğüs uçlarını kapattı

İlke imza attılar! “Üçlü ilişki yaşıyoruz, iki çocuğumuz var”

İlke imza attılar! “Üçlü ilişki yaşıyoruz, iki çocuğumuz var”

Başkasının bahçesine girdi! Pantolonunu çıkartıp soyunurken...

Başkasının bahçesine girdi! Pantolonunu çıkartıp soyunurken...

Sevdiği erkek “şişmansın” diyip reddetmişti! Değişimi şaşırttı

Sevdiği erkek “şişmansın” diyip reddetmişti! Değişimi şaşırttı

İlginizi Çekebilir

Tatilden dönüşü kabusu yaşadılar! ''Bu ev senin değil!''

Tatilden dönüşü kabusu yaşadılar! ''Bu ev senin değil!''

2 gün boyunca öylece durdu! Makatından çıkan şaşırttı

2 gün boyunca öylece durdu! Makatından çıkan şaşırttı

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Çözümü herkesi şaşırttı! Karısı cinsel ilişki istemediğinde...

Çözümü herkesi şaşırttı! Karısı cinsel ilişki istemediğinde...

"Kocaman kocaman altınlar almış" diyerek gösterdi

"Kocaman kocaman altınlar almış" diyerek gösterdi

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.