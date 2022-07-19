Dövme modeli Essie, mürekkeplerini sergilemek için tişörtünü çıkarttı! Üstsüz pozu olay yarattı

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan dövme modeli Essie, 70 bin takipçisiyle Kaliforniya seyahatinin öncesinde cesur bir pozunu paylaştı. Halka açık bir alanda üstündeki tişörtü çıkartan Essie, çıplak vücudunu ise kovboy şapkasıyla örttü. Sevilen isim gönderisine, “Ağaçlardan vadiye kadar. Yolculuk bitti. Cali’ye ulaştım” notunu ekledi.

BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

Essie’nin paylaşımı kısa süre içinde sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Yaklaşık 5 bin beğeni toplayan gönderi kullanıcılar tarafından yorum yağmuruna tutuldu. Sosyal medya kullanıcılarından biri Essie’nin gönderisine, “Yeni maceranızın hedefine ulaştığınız için tebrikler” yorumunu yaptı. Bir diğeri ise, “Yolculuk kraliçesi” yorumunu ekledi.



