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Ünlü futbolcu Michael Owen, kızı Gemma’nın Love Island yarışmasındaki öpüşme sahnesini görünce tepkisiz kalamadı

29.06.2022 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ITV2’de yayınlanan flört programı Love Island (Aşk Adası) tüm hızıyla devam ediyor. İngiltere’nin en çok konuşulan realite şovlarından biri olan programın son bölümüne eski futbolcu Michael Owen’in kızı Gemma’nın kucak dansı damga vurdu. Gemma’nın programdaki dansı sosyal medyada gündem olurken babası Michael de duruma tepkisiz kalamadı.

Ünlü futbolcu Michael Owen, kızı Gemma’nın Love Island yarışmasındaki öpüşme sahnesini görünce tepkisiz kalamadı

İngiltere’nin popüler evlilik programlarındna biri olan Love Island (Aşk Adası) yeni sezonunda da çiftlerin özel anlarını televizyon ekranına getirmeye devam ediyor. Yarışmacıların beraber kaldıkları villada cinsel ilişkiye girdikleri görüntülerin yayınlanmasıyla popüler olan yarışmanın son bölümüne İngiltere’nin eski futbolcusu Michael Owen’in kızı Gemma damga vurdu.

Öpüşme sahnesiyle gündem olmuştu! Kızı Gemma Owen, Love Island’a katılan Michael Owen’ı canlı yayında utandıran soruÖpüşme sahnesiyle gündem olmuştu! Kızı Gemma Owen, Love Island’a katılan Michael Owen’ı canlı yayında utandıran soru

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

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Siyah tanga elbisesiyle erkek yarışmacıların karşısına çıkan Gemma, müzik eşliğinde dans etti. Erkek yarışmacılara kucak dansı yapan Gemma, yarışmacılardan Luca Bish ile öpüşmeye başladı. Programının son bölümünün sosyal medyada gündem olmasından sonra babası Michael Owen kendi Twitter hesabından ilk tepkisini gösterdi.

kapak sosyal medya1

Futbol ikonu, 19 yaşındaki kızının seksi bir meydan okumanın parçası olarak siyah tanga bir elbise giyerek ITV2 flört programında görünmesinden birkaç dakika sonra Twitter'da paylaşım yaptı.3,7 milyon takipçisi karşısında iki eliyle gözleri kapatan bir yüz emojisi yayınladı.

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Anahtar Kelimeler:
Love Island
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