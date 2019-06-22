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Dövülerek otobüsten indirilen kadının ağabeyi tutuklandı

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HABER  | 22.06.2019 05:41 | Son Güncelleme

Aksaray'da, seyahat ettiği yolcu otobüsünden ağabeyleri tarafından dövülüp, saçlarından sürüklenerek indirilen Kadriye S. (32), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce korumaya alındı. Kadriye S.'nin gözaltına alınan ağabeyi Ahmet Ç. (34), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kasten yaralama ve kişiyi hürriyetten yoksun kılma' suçundan tutuklandı. Diğer ağabey S.Ç., abla S.E., enişte E.E., yenge M.Ç. ve eş İ.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara'da oturan, 11 yıllık evli ve 3 çocuk annesi Kadriye S., önceki gün evi terk edip, Mersin'e gitmek için yolcu otobüsüyle yola çıktı. Kadriye S.'nin, iddiaya göre, bindiği otobüsün plakasını alan eşi ve kardeşleri, 06 BFJ 470 plakalı otomobille takibe başladı. Kadriye S.'nin seyahat ettiği otobüsün önü, Aksaray kent merkezi girişinde, kesildi.

SAÇINDAN SÜRÜKLEYİP, DÖVEREK, İNDİRDİLER

Otomobilden inen A.Ç. ve S.Ç., otobüse binerek, kız kardeşleri Kadriye S.'nin yanına gitti. İkili, iddiaya göre, Kadriye S. ile konuşarak, eve dönmesini istedi. Kadriye S. de ağlayarak, dönmek istemediğini söyledi. Bu sırada zorla otobüsten indirilmek istenen Kadriye S.'nin ağabeylerin, diğer yolcular tepki gösterip, engellemeye çalıştı. Bu sırada kısa süreli tartışma yaşandı.

Yolcuların gözü önünde A.Ç., Kadriye S.'yi tokat ve yumruk atarak dövmeye başladı. Çığlıklar atan genç kadın, yolculardan polisi aramalarını istedi. A.Ç. ve S.Ç., kendilerine direnen Kadriye S.'yi saçından sürükleyerek, otobüsten indirdi. Yerde sürüklenip, otomobile bindirilmek istenen Kadriye S. direndi. Aile bireylerinden ablası S.E., eniştesi E.E., yengesi M.Ç. ve eşi İ.S., genç kadını zorla otomobile bindirdi. Bu anlar ise yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyada paylaşıldı.

UZAKLAŞAMADAN YAKALANDILAR

Yolcuların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polisler, plakasını aldıkları otomobili olay yerinden yaklaşık 100 metre uzaklıkta, önünü keserek, durdurdu. Polis, otomobilden indirdiği Kadriye S. ile konuştu. Ailesinden şikayetçi olmayan Kadriye S.'nin ağabeyleri, yengesi, ablası, eniştesi ve eşi gözaltına alındı.

"KARIM DEĞİL Mİ?"

Emniyete götürülen şüphelilerden İ.S., gazetecinin "Neden yaptınız?" sorusuna, "Karım değil mi?" diye yanıt verdi. Diğer ağabey S.Ç. de, ''Benim de kardeşim. Allah'a şükür, başımız dik" dedi.

SIĞINMA EVİNE GİDİYORDU

Olayın şokunu uzun süre atlatamadığı öğrenilen Kadriye S.'nin, daha sonra ailesinden şikayetçi olduğu belirtildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce korumaya alınan ve psikolojik destek verilen Kadriye S.'nin, İ.S. ile 2008 yılında evlendiklerini, yaşadıkları sorunlar nedeniyle boşanmak istediğini, ailesinin de boşanmaması için baskı yaptığını ve bu nedenle sığınma evine gitmek istediğini söylediği öğrenildi.

Kadriye S.'yi dövüp, yerde saçından sürükleyen ağabeyi A.Ç.'nin de ilk ifadesinde, kız kardeşinin Mersin'de oturan ve ondan 10 yaş küçük erkekle ilişkisinin olduğunu, bunun duyulmasının ardından evi terk edip, Ankara'da bir gün sığınma evinde kaldığını, eşinin 3 çocuğu için genç kadını affetmesi üzerine evine döndüğünü öne sürdüğü öğrenildi. A.Ç.'nin, ayrıca ailenin ve eniştesi İ.S.'nin affetmesine rağmen evi terk eden Kadriye S.'yi Mersin'e, ilişkisi olduğu erkeğin yanına gitmek üzereyken engellemek istediklerini iddia ettiği belirtildi.

KIZ KARDEŞİNİ DÖVÜP, SAÇINDAN SÜRÜKLEYEN AĞABEY TUTUKLANDI

Aksaray'da kız kardeşi Kadriye S.'yi (32) seyahat ettiği yolcu otobüsünde dövüp, saçından sürükleyerek araçtan indiren ağabeyi Ahmet Ç. (34), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kasten yaralama ve kişiyi hürriyetten yoksun kılma' suçundan tutuklandı. Diğer ağabey S.Ç., abla S.E., enişte E.E., yenge M.Ç. ve eş İ.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Aksaray kadına şiddet darp tutukklama OTOBÜS

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
kadriyenin kaderimi .hayır degil
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