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Down sendromlu dansçılar yeni koreografilerini sergiledi

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 03.12.2019 17:20 | Son Güncelleme

2018 yılından bu yana özel etkinliklerde ve çeşitli organizasyonlarda sahne alarak Down sendromu ile ilgili farkındalık oluşturmaya devam eden DSD Dans +1 by Hilton Bomonti, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde yeni dans koreografilerini izleyicilerinin beğenisine sundu.Down sendromlu gençlerin toplumun pek çok alanında olduğu gibi sanatsal faaliyetlerde de başarılı işlere imza atabileceklerini göstermek amacıyla Hilton İstanbul Bomonti ve Down Sendromu Derneği’nin ortak çalışmalarıyla kurulan DSD Dans +1 by Hilton Bomonti, yeni performanslarının tanıtımını 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde, Hilton İstanbul Bomonti’nin lobby alanında gerçekleştirdi.Lansmanda, önyargıları dansla nasıl ortadan kaldırdıklarını kanıtlayan dans grubu; salsa ile coşturdukları kalabalıkları şimdi yeni dans koreografileriyle eğlendirmeye hazır olduklarının sinyallerini de verdi.

Down sendromlu dansçılar yeni koreografilerini sergiledi

2018 yılından bu yana özel etkinliklerde ve çeşitli organizasyonlarda sahne alarak Down sendromu ile ilgili farkındalık oluşturmaya devam eden DSD Dans +1 by Hilton Bomonti, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde yeni dans koreografilerini izleyicilerinin beğenisine sundu.
Down sendromlu gençlerin toplumun pek çok alanında olduğu gibi sanatsal faaliyetlerde de başarılı işlere imza atabileceklerini göstermek amacıyla Hilton İstanbul Bomonti ve Down Sendromu Derneği’nin ortak çalışmalarıyla kurulan DSD Dans +1 by Hilton Bomonti, yeni performanslarının tanıtımını 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde, Hilton İstanbul Bomonti’nin lobby alanında gerçekleştirdi.
Lansmanda, önyargıları dansla nasıl ortadan kaldırdıklarını kanıtlayan dans grubu; salsa ile coşturdukları kalabalıkları şimdi yeni dans koreografileriyle eğlendirmeye hazır olduklarının sinyallerini de verdi.

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