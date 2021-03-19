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Doya Doya Moda'da haftanın birincisi kim oldu? Doya Doya Moda'dan kim elendi?

19.03.2021 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8'in sevilen programı Doya Doya Moda All Star hafta içi her gün izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Geçen hafta format değişikliğine gidilen program artık All Star ismiyle yayınlanmaya başlamıştı. Peki Doya Doya Moda All Star'da haftanın birincisi kim oldu? Doya Doya Moda'dan kim elendi? İşte yanıtı...

Doya Doya Moda'da haftanın birincisi kim oldu? Doya Doya Moda'dan kim elendi?

Hafta içi her gün saat 13:00'de yayınlanan Doya Doya Moda All Star izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta itibariyle All Star ismiyle yayınlanmaya başlayan programda ilk haftanın finalinde "İlk final galası" konsepti gerçekleşti. İşte Doya Doya Moda All Star'da haftanın birincisi kim oldu ve Doya Doya Moda'dan kim elendi sorularının yanıtı...

DOYA DOYA MODA ALL STAR HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM?

Ivana Sert, Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu ve Uğurkan Erez'in jüri üyeliği ve sunuculuğunu yaptığı Doya Doya Moda All Star'ın ilk haftası bugün tamamlanmak üzere. 7 büyük bedenin yarıştığı Doya Doya Moda All Star'ın ilk eleme günü 19 Mart 2021 tarihinde yani bugün gerçekleşecek. Doya Doya Moda All Star'daki ilk hafta finalinde yapılan konsept "İlk final galası" konsepti oldu. Yarışmacılar kendilerine verilen konseptle haftanın birincisi olmak ve elenmemek için mücadele ediyor. All Star'ın ilk elenen ismi ve kolyenin sahibi ise bölüm sonunda açıklanacak.

DOYA DOYA MODA ALL STAR YARIŞMACILARI

All Star’da yarışan isimler ise şöyle:

Birben Coşkun
Rümeyse Buyuran
Betül Böçkün
Özde Karacan
Su Baher
Emel Başkan
Ferdanur Başaran

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TV8 doya Doya Moda
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