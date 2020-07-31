Doya Doya Moda'da Kemal Doğulu'dan İmani'ye sert sözler: Utanmadan böyle geliyorsun

Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez, Seray Sever ve Kemal Doğulu'nun jüri koltuğunda oturduğu Doya Doya Moda'nın son bölümünde, yarışmacılar 'star parçanı seç' konseptiyle jürinin karşısına çıktı.



İmani, giydiği tulum ile övgü alırken onu kombinlediği ayakkabıyla jürinin tepkisini çekti.

"BERBAT GÖRÜNÜYORSUN"

Kemal Doğulu çok sinirlenirken, "Berbat görünüyorsun. Tamamen yanlış anlamışsın konuyu. Berbat kombinin, aklım almıyor. Bu ne? Star parçam diye utanmadan botlarını mı söylüyorsun bize? Hayırdır? Dikkat et yarın elenme. Böyle berbat gelirsen eleme adayı olarak seni koyarım oraya" dedi.

Kemal Doğulu'nun sözleri üzerine ise İmanı büyük üzüntü yaşadı.

