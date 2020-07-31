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Doya Doya Moda'da Kemal Doğulu'dan İmani'ye sert sözler: Utanmadan böyle geliyorsun

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2020 01:19 | Son Güncelleme

TV8'de ekrana gelen ve büyük beden yarışmacıların mücadele ettiği Doya Doya Moda'nın son bölümünde, jüri üyesi Kemal Doğulu'nun yarışmacı İmani'ye sert tepkisi dikkat çekti. Doya Doya Moda yarışmacısı İmani'yi eleştiren Doğulu, "Utanmadan böyle geliyorsun" dedi.

Doya Doya Moda'da Kemal Doğulu'dan İmani'ye sert sözler: Utanmadan böyle geliyorsun

Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez, Seray Sever ve Kemal Doğulu'nun jüri koltuğunda oturduğu Doya Doya Moda'nın son bölümünde, yarışmacılar 'star parçanı seç' konseptiyle jürinin karşısına çıktı.
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İmani, giydiği tulum ile övgü alırken onu kombinlediği ayakkabıyla jürinin tepkisini çekti.

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"BERBAT GÖRÜNÜYORSUN"

Kemal Doğulu çok sinirlenirken, "Berbat görünüyorsun. Tamamen yanlış anlamışsın konuyu. Berbat kombinin, aklım almıyor. Bu ne? Star parçam diye utanmadan botlarını mı söylüyorsun bize? Hayırdır? Dikkat et yarın elenme. Böyle berbat gelirsen eleme adayı olarak seni koyarım oraya" dedi.

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Kemal Doğulu'nun sözleri üzerine ise İmanı büyük üzüntü yaşadı.

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