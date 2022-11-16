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  4. Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu? Doya Doya Moda en yüksek puanı kim aldı? 16 Kasım puan durumu

Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu? Doya Doya Moda en yüksek puanı kim aldı? 16 Kasım puan durumu

16.11.2022 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8 ekranlarında yayınlanan sevilen moda programı Doya Doya Moda'da heyecan devam ediyor. Doya Doya Moda programında 16 Kasım puan durumu belli oldu. Jürilerden Ayça 6 puan, Özlem ise 9 puan aldı. Peki Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu? Doya Doya Moda en yüksek puanı kim aldı? İşte 16 Kasım puan durumu...

Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu? Doya Doya Moda en yüksek puanı kim aldı? 16 Kasım puan durumu

Seyircileri ekran başına kilitleyen Doya Doya Moda programında jüri üyeliğini Uğurkan Erez, Gülşah Saraçoğlu, Yasemin Yılmaz ve Serdar Uzuntaş paylaşıyor. Doya Doya Moda'da puan durumu, seyirciler tarafından araştırılmaya başlandı.Peki Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu? Doya Doya Moda en yüksek puanı kim aldı? İşte 16 Kasım puan durumu...

DOYA DOYA MODA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Doya Doya Moda programında gün birincileri 20 puanla Eda, Elisa, Hülya ve Aleyna oldu.

DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU

Doya Doya Moda programı her hafta yeni yarışmacıların katılımıyla devam ediyor. Yarışmacıların haftanın beş günü farklı konseptlerle jüri karşısına çıktığı programda jürilerden en düşük oyu alan yarışmacılar veda ediyor.

Yarışmacıların puanları hafta içi 5, finalinde ise 10 üzerinden puanlama yapılıyor.

İşte 16 Kasım 2022 puan durumu:

Hülya 20 puan

Elisa 20 puan

Eda 20 puan

Aleyna 20 puan

Ayça 6 puan

Esra 12 puan

Özlem 9 puan

Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu? Doya Doya Moda en yüksek puanı kim aldı? 16 Kasım puan durumu

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TV8 doya Doya Moda moda yarışma

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