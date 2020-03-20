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Dr. Ender Saraç koronavirüs mü? Eşi test sonuçlarını paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2020 10:29 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgınının başladığı ilk gününden itibaren salgından nasıl korunulacağını katıldığı yayınlarda anlatan Ender Saraç perşembe günü rahatsızlandı. Saraç'ın koronavirüs olduğu iddialarına eşinden fotoğraflı yanıt geldi.

Dr. Ender Saraç koronavirüs mü? Eşi test sonuçlarını paylaştı

Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi olarak (Tüm dünyada görülen salgın) ilan ettiği koronavirüs yakalanan ünlü isimlerin sayısı artıyor. Tom Hanks ve eşi gibi oyuncular, NBA yıldızları, ünlü futbolcular hastalığa yakalanırken ülkemizde de ünlü doktor Ender Saraç koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı.

Dr. Ender Saraç'ın koronavirüse yakalandığı iddia edilmişti. Koronavirüs teşhisi konulduğu iddia edilen Dr. Ender Saraç’ın test sonuçları çıktı.

Benan Saraç, eşinin test sonucunu sosyal medya hesabından paylaştı.

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Saraç açıklamasında "Beklediğimiz sonuçlara ulaştık. E-devlet sistemine kaydı girilmiş. Ender'in sonucu negatif çıktı" yazdı.

Ünlü diyetisyen Ender Saraç koronavirüs karantinasındaÜnlü diyetisyen Ender Saraç koronavirüs karantinasında
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