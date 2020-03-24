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  4. Dr. Ender Saraç neden hastaneye gittiğini açıkladı ve uyardı: Burnunuzu karıştırmayın!

Dr. Ender Saraç neden hastaneye gittiğini açıkladı ve uyardı: Burnunuzu karıştırmayın!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2020 16:21 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde Covid-19 şüphesiyle karantinaya alınan ve sonuçları negatif çıkan Dr. Ender Saraç, hastaneye başvurma nedenini, "Yurt içi çok fazla seyahat yaptım" ifadeleriyle anlattı.

Dr. Ender Saraç neden hastaneye gittiğini açıkladı ve uyardı: Burnunuzu karıştırmayın!

Koronavirüs için bağışıklık sistemini güçlendirici besinler öneren Dr. Ender Saraç, birkaç gün önce salgın nedeniyle, test yaptırdı ve sonucu negatif çıktı. Saraç, 'Neler Oluyor Hayatta' programına telefonla bağlanarak, hastaneye neden başvurduğunu şu sözlerle açıkladı:

"Biz de eşimle beraber diyoruz ki 'Evde Kal Türkiye' sürekli evdeyiz. Çocuklarla vakit geçiriyoruz. Benim hastaneye gitme nedenim; yurt içi çok fazla seyahat yaptım. Bir yolculuğumda çok kuvvetli üşüttüm. Ondan sonra yurtdışından gelen hastaları da gördüm. Bir kırıklık, bir soğuk algınlığı hissettim. Öksürüğüm, ateşim yoktu. Koronavirüs belirtileri yoktu, fakat tedbiren başvurdum hastaneye. Testlerim yapıldı, o zamanlar test sonuçları dört güne çıkıyordu.

"4-5 GÜN BEKLEMEYE GEREK KALMADI"

O süreçte korona olmasanız bile kontrol amaçlı öyleymişsiniz gibi kabul edilip ona göre davranılıyor. Sonuçlar belli olduktan sonra yarım saat içerisinde hastaneden çıktım. Şimdi yeni kitler geldi 4-5 gün beklemeye gerek kalmadı. Benim şikayetim; halsizlik, soğuk algınlığı gibi basit bir şeydi. Şimdi bomba gibiyim.

Üç şeye çok dikkat edin;

Birincisi; mutlaka evde kalmak lazım. İkincisi; dişlerinizi sert diş fırçasıyla fırçalamayın. Kızarmış ekmek, kabuklu yemiş yemeyin çünkü bunlar çizik yapabiliyor ve oralara virüs daha kolay yerleşiyor."

"BURNUNUZU KARIŞTIRMAYIN"

Üçüncüsü de özür dileyerek söylüyorum; burnunuzu karıştırmayın. En çok virüs el ile bulaşıyor. Refleks olarak burnunu karıştıran insanlar görüyorum bu üç olaya çok dikkat etmeliyiz."

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