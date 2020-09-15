Dr. Gülseren Budayıcıoğlu kimdir? Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitapları hangi dizilere ilham oldu? İşte hayatı ve biyografisi ve eserleri!

Kırmızı Oda dizisiyle birlikte Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun adını sıkça duymaya başladık. Dizi yayınlandığı ilk bölümüyle izleyiciyi etkisi altına alınca, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kim olduğu herkes tarafından merak edildi. Başarılı bir psikiyatrist olan Budayıcıoğlu'nun yazdığı kitaplar İstanbullu Gelin, Doğduğun Ev Kaderindir, Kırmızı Oda ve yeni yayınlanmaya başlayan Masumlar Apartmanı dizisine de ilham kaynağı oldu.

DR. GÜLSEREN BUDAYICIOĞLU KİMDİR?

Dr. Gülseren Budayıcıoğlu, 1947 yılında Ankara'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini TED Ankara Koleji'nde tamamladıktan sonra, 1966'da Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne girdi. Tıp öğrenimi sırasında 1968 yılında yayına başlayan TRT televizyonunun açtığı spikerlik sınavını kazanarak TRT'ye kadrolu spiker olarak atandı ve bu kurumda beş yıl boyunca spiker ve Türk müziği programlarında sunucu olarak görev yaptı.

1972'de Tıp Fakültesi'nden mezun oldu, 1973 yılında evlendi ve TRT'den ayrılıp Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölümü'ne asistan olarak girdi. 1977'de uzman oldu ve 1982 yılına kadar öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1982 yılında üniversitede doçent olmak üzereyken, tercihini hocalıktan değil, doktorluktan yana yaptı ve üniversiteden ayrıldı.