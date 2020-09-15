MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu kimdir? Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitapları hangi dizilere ilham oldu? İşte hayatı ve biyografisi ve eserleri!

Dr. Gülseren Budayıcıoğlu kimdir? Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitapları hangi dizilere ilham oldu? İşte hayatı ve biyografisi ve eserleri!

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2020 20:22 | Son Güncelleme

Dizilere ilham veren yapıtları ile dikkatleri çeken Gülseren Budayıcıoğlu diziseverlerin merak konusu oldu. Peki, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu kimdir? Yazdığı kitaplardaki hikayeler Kırmızı Oda, Doğduğun Ev Kaderindir dizilerine uyarlanan Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi romanından son uyarlanan dizi ise Masumlar Apartmanı oldu. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu diziseverlerin merak konusu oldu. Peki, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu kimdir? İşte, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu hayatı ve biyografisi.

Dr. Gülseren Budayıcıoğlu kimdir? Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitapları hangi dizilere ilham oldu? İşte hayatı ve biyografisi ve eserleri!

Kırmızı Oda dizisiyle birlikte Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun adını sıkça duymaya başladık. Dizi yayınlandığı ilk bölümüyle izleyiciyi etkisi altına alınca, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kim olduğu herkes tarafından merak edildi. Başarılı bir psikiyatrist olan Budayıcıoğlu'nun yazdığı kitaplar İstanbullu Gelin, Doğduğun Ev Kaderindir, Kırmızı Oda ve yeni yayınlanmaya başlayan Masumlar Apartmanı dizisine de ilham kaynağı oldu.

DR. GÜLSEREN BUDAYICIOĞLU KİMDİR?

Dr. Gülseren Budayıcıoğlu, 1947 yılında Ankara'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini TED Ankara Koleji'nde tamamladıktan sonra, 1966'da Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne girdi. Tıp öğrenimi sırasında 1968 yılında yayına başlayan TRT televizyonunun açtığı spikerlik sınavını kazanarak TRT'ye kadrolu spiker olarak atandı ve bu kurumda beş yıl boyunca spiker ve Türk müziği programlarında sunucu olarak görev yaptı.

5e1b50b967b0a925c828408a

1972'de Tıp Fakültesi'nden mezun oldu, 1973 yılında evlendi ve TRT'den ayrılıp Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölümü'ne asistan olarak girdi. 1977'de uzman oldu ve 1982 yılına kadar öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1982 yılında üniversitede doçent olmak üzereyken, tercihini hocalıktan değil, doktorluktan yana yaptı ve üniversiteden ayrıldı.

23 yıl Ankara'da serbest hekim olarak çalışan Gülseren Budayıcıoğlu, 2005 yılında yine Ankara'da, en büyük hayalini gerçekleştirerek Türkiye'nin ilk ve tek psikiyatri merkezi olan ve ülkemizdeki her kesimden insanın başvurabileceği ‘Özel Madalyon Psikiyatri Merkezi’ni kurdu. 2011 yılında ilk baskısı çıkan Hayata Dön dizisi İstanbullu Gelin ismiyle televizyona uyarlandı. Son olarak ‘Camdaki Kız' kitabı ise Doğduğun Ev Kaderindir dizisine ilham kaynağı oldu.

Son zamanlarda Kırmızı Oda dizisiyle tekrar gündeme gelen Gülseren Budayıcıoğlu, TRT 1 ekranlarında yeni başlayacak Masumlar Apartmanı dizisine de ilham olmuştur.

DR. GÜLSEREN BUDAYICIOĞLU KİTAPLARI

– Madalyonun İçi
– Hayata Dön
– Kral Kaybederse
– Camdaki Kız
– Günahın Üç Rengi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yürüyen mucize: 102 yaşında iki ölümcül hastalığı yendi Yürüyen mucize: 102 yaşında iki ölümcül hastalığı yendi
Kim Kardashian'ın kızına rekor beğeniKim Kardashian'ın kızına rekor beğeni
'Tipine bak' diyen takipçisine cevabı...'Tipine bak' diyen takipçisine cevabı...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Kritik uyarı: Cuma günü tüm Türkiye'de etkili olacak
Kritik uyarı: Cuma günü tüm Türkiye'de etkili olacak
Sosyal medyada yayılan video olay oldu: Irkçı kadın tutuklansın
Sosyal medyada yayılan video olay oldu: Irkçı kadın tutuklansın
Bu tuzağa düşmeyin! 20 dakikada 60 bin TL kaptırdı
Bu tuzağa düşmeyin! 20 dakikada 60 bin TL kaptırdı
Suna Kıraç hayatını kaybetti
Suna Kıraç hayatını kaybetti
Herkes o TV sunucusunu konuşuyor: Başörtünüzü çıkarmayın!
Herkes o TV sunucusunu konuşuyor: Başörtünüzü çıkarmayın!
Herkesin içinde bikinisini değiştirdi
Herkesin içinde bikinisini değiştirdi
İlginizi Çekebilir
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Kıyafet eleştirilerine yanıt! 'Başörtüsü döneminden...'
Kıyafet eleştirilerine yanıt! 'Başörtüsü döneminden...'
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Oğlunun eğitimi sorulunca... 'Ben 'bazı ünlüler' değilim'
Oğlunun eğitimi sorulunca... 'Ben 'bazı ünlüler' değilim'
Kocası gol atınca adını haykırdı! Bakın o ne dedi
Kocası gol atınca adını haykırdı! Bakın o ne dedi
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Damla Ersubaşı şiddet gördüğü eşi Mustafa Can Keser ile 15 dakikada boşandı
Darp etmişti! 15 dakikada boşandılar
Fulden Uras: Bütün tedbirlere uyuyorum
Fulden Uras: Bütün tedbirlere uyuyorum
Kim Kardashian'ın kızına rekor beğeni
Kim Kardashian'ın kızına rekor beğeni
Ünlü oyuncu Celil Nalçakan yeni bir aşka yelken açtı
Ünlü oyuncu Celil Nalçakan yeni bir aşka yelken açtı
KUWTK için son kez kamera karşısına geçen Kim Kardashian'ın kalçaları olay oldu
Kardashian'ın kalçaları olay oldu
Fatih Ürek'ten muhteşem roman dansı!
Fatih Ürek'ten muhteşem roman dansı!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.