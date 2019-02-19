Dr. House dizisinin yerli versiyonu geliyor!

'Muhteşem Yüzyıl' ve 'Vatanım Sensin' gibi dizileri yöneten Yağmur Taylan ve Durul Taylan, kulislerde dolaşan bilgilere göre, ünlü ABD dizisi '"House M.D."'nin yerli uyarlaması üzerine çalışıyor.
Medyatava'dan Birsen Altuntaş'ın haberine göre medikal drama tarzındaki dizinin senaryosuBerkun Oya imzası taşıyor. Senaryosu "çok beğenilen" dizinin sürpriz bir kanalda seyirciyle buluşacağı konuşuluyor.
Orijinal ismi 'House M.D' olan dizi, uzman doktor Gregory House ve üç kişilik ekibinin hastanede başlarından geçen olayları konu alıyor. Dizide House karakterini Hugh Laurie canlandırıyordu.
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