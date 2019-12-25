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  4. Çenede görülen tümör ve kistler, diş çürüklerinden kaynaklanabilir"

Çenede görülen tümör ve kistler, diş çürüklerinden kaynaklanabilir"

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
SAĞLIK  | Son Güncelleme

Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Osman Çetin, çenede görülen tümör ve kistlerin diş çürüklerinden kaynaklanabileceğini belirterek ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi.

Çenede görülen tümör ve kistler, diş çürüklerinden kaynaklanabilir"

Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Osman Çetin, çenede görülen kist ve tümör üzerine açıklama yaptı. Basit bir diş çürüğü ihmal edildiği takdirde dişin köküne kadar tüm dokular iltihaplandıktan sonra kemik etrafında oluşumların başladığını söyleyen Dr. Çetin, “Lezyon dediğimiz toplu iğne başı büyüklüğünde bir enfeksiyon belli bir süre sonra büyüyerek kiste dönüşüyor” dedi.

Kistin içinde bir sıvı oluştuğunu ve bu sıvının kemik içerisinde ilerleyerek tamamen o bölgeyi kaplamaya başladığına dikkat çeken Dr. Çetin, "Müdahale edilmediği takdirde üst çenede burun ve sinüs gibi göze kadar etkileyen vakalar oluşmaya başlıyor. Bu sıvının alt çenede kulağın önünde başlayan siniri etkilemesiyle hastaların yüzünde uyuşukluklara ve diş köklerinde erimelere sebep oluyor." ifadelerini kullandı.

"Rutin kontrol erken teşhise yardımcı oluyor"

Kistlerin farklı etkenleri olduğuna değinen Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Osman Çetin, "Kistlerin diş kaynaklı ve diş kaynaklı olmayanları var. Tümörlerin iyi huylu ve kötü huylu olanları mevcut. Eğer diş kaynaklıysa dişi çekip oradaki dokuyu temizledikten sonra herhangi bir sorun yaşamıyoruz ama diş kaynaklı olmayanları mutlaka çok büyümeden tedavi etmemiz gerekiyor” diye konuştu.
Hastalar kontrolden çıkmış bir kistle karşılaşmak istemiyorlarsa senede en az iki kere diş kontrolü yaptırmaları gerektiğini söyleyen Dr. Çetin, erken teşhisin tedaviye yardımcı olacağını kaydetti.

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