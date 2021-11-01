Dramatik hikâyesi ile filmlere konu oldu! Hastalığı yüzyıllar sonrasında keşfedilen insan: Joseph Merrick

“Fil Adam” adıyla anılan Joseph Merrick, 1862 yılında İngiltere’nin Leicester şehrinde doğdu.Merrick aslında 4 çocuklu bir ailenin oğlu olarak dünyaya geldi. Merrick’in üç kardeşinden biri doğduğu yıl çiçek hastalığından öldü, diğeri 4 yaşında kızıl hastalığından ölürken, sonuncusu fiziksel engelli olarak doğdu. O da Myelitis hastalığı ve geçirdiği nöbetler yüzünden 24 yaşında öldü. Doğumundan ilkokula gidene kadar aslında fiziksel görüntüsünde herhangi bir değişiklik yoktu. İlkokul yıllarında hastalık ilk belirtilerini göstermeye başladı. Dudakları ve alında bulunan kemik kitlesi büyüdü. Sonrasında ise ayakları ve kolları şişmeye başladı. Hastalığı ve dış görünüşündeki değişiklikler ölümünden yüz yıl sonrası 1986 yılına kadar gizemini korudu.

OKULU BIRAKMAK ZORUNDA KALDI

13 yaşında yaşıtlarının zorlaması nedeniyle kendisini dışlanmış hisseden Joseph Merrick, okulu bıraktı. Annesinin vefatı üzerine babasının yeniden evlenmesi onun 17 yaşında kendi ayaklarının üzerinde durmaya itti. Evden ayrıldı ancak dış görüntüsü nedeniyle bir türlü iş bulamadı. Düşkünler Evi’ne sığındı ve 4 yıl boyunca orada kaldı.

ŞOV PROGRAMI HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

1884’te İngiliz şovmen Sam Torr onu keşfetti ve tanınmasına vesile olan ismiyle, “Fil adam” olarak onu sergilemeye başladı. Mirreck, Tom Norman’ın sahibi olduğu bir dükkanda sergilenmeden önce gösteriyle bir tura çıktı. Dükkan Londra Hastanesi’nin hemen karşısındaydı, bu yüzden Joseph’i muayene etmek ve fotoğrafını çekmek için davet eden cerrah Frederick Treves onu sıkça ziyaret etti. Mirreck’in hastalığı nadir görüldüğü için aslında hiçbir doktor teşhis koyamıyor ve tedavi edemiyordu. Ancak Frederick Treves durumu çözebilmek için Mirreck ile yakından ilgileniyordu.

ÖLÜM NEDENİ BİLİNMİYOR

Merrick 1890’da 27 yaşında öldü. Ölümünün resmi sebebinin asfiksi (oksijen yetersizliğinden ileri gelen boğulma) olduğu belirtildi. Hastalığı 1986 yılına kadar Merrick’in Wiedemann sendromu olarak da bilinen nadir görülen bir konjenital bozukluk olan proteus sendromuna sahip olduğu sonucuna varmasına kadar bilinmiyordu. Merrick’in kemik ve saçları üzerinde DNA testleri yapılarak, bu sonuç 2003 yılında kesinleşti.



