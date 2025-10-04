Mynet Trend

Drone gösterisi kaosa dönüştü! Gökyüzünden alev yağdı, insanlar bakın nasıl kurtuldu

Jale Uslu

Çin'de gerçekleşen bir gösteri korkunç bir şekilde ters gidince, gökyüzünden ateş yağdı ve kıyamet sahneleri yaşandı. Bunun sonucunda havai fişek gösterisi kaosa dönüştü.

Çin’de gerçekleştirilen bir drone gösterisi, merkezi bilgisayarda yaşanan arıza sonucu kontrolden çıkarak kaosa neden oldu. Kontrolden çıkan dronelar kalabalığın üzerine düştü. Gösteriyi izleyenler telaşla kaçışmaya başladı.

Katılımcıların, meteor yağmuruna dönüşen gösteriden korunmak için sandalyeleri şemsiye olarak kullandıkları görüldü.

YARALANAN OLMADI

Sosyal medyada dolaşan videolarda, olayın Hunan eyaletine bağlı Liuyang kentinin çevresinde küçük çaplı yangınlara yol açtığı da ortaya çıktı. Ancak yerel haber kaynakları, bunların alev aldıktan birkaç dakika sonra söndürüldüğünü bildirdi. Yetkililer, çıkan arbedede kimsenin yaralanmadığını doğruladı.

