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Dua Lipa cesur tercihiyle nefes kesti

20.11.2021 01:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü genç şarkıcı Dua Lipa, her zaman cesur tercihleriyle ön plana çıkıyor. Instagram’da 75 milyondan fazla takipçisi olan Dua Lipa, 2 parçalı pembe kombiniyle hayranlarından tam puan aldı.

Dua Lipa cesur tercihiyle nefes kesti

Genç şarkıcı Dua Lipa, Instagram hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimlerin başında geliyor. 75 milyondan fazla takipçisi olan Dua Lipa, iki parçalı pembe kombiniyle nefes kesti.

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26 yaşındaki şarkıcı, aynı kombinle verdiği birkaç pozunu kelebek ve kalp emojisi ile "kızlarla gerekli bir gece" notuyla paylaştı.

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Versace markasının yüzü olan genç şarkıcının bu anlaşmadan bir milyon dolar kazandığı öne sürüldü. Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa, uzun süredir top model Gigi Hadid ve Bella Hadid’in erkek kardeşleri Anwar Hadid ile beraber.

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Dua Lipa
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