Dua Lipa'dan bornozlu seksi poz!

Şimdi ünlüler sosyal medya sayfaları için çektikleri makyajsız hatta dağınık pozlarını kendi istekleriyle takipçileriyle paylaşıyor.

Bunlardan biri de genç şarkıcı Dua Lipa. Güzel şarkıcı geçtiğimiz akşam New York'ta düzenlenen MET Gala'ya hazırlanırken çekilen pozlarını Instagram sayfasında paylaştı.

Saçı yapılırken bornozuyla ayna karşısına geçen Lipa bu pozunu "Eğer saçlarım her gün böyle olsaydı, nasıl davranacağımı bilemezdim" notuyla paylaştı.

Lipa'nın pozuna takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

