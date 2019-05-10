MAGAZİN

Dua Lipa'dan bornozlu seksi poz!

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.05.2019 14:07 | Son Güncelleme

Genç şarkıcı Dua Lipa Met Gala'ya hazırlanırken çektiği bir selfie'yi takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Lipa'nın bornozlu pozuna beğeni yağdı.

Dua Lipa'dan bornozlu seksi poz!

Şimdi ünlüler sosyal medya sayfaları için çektikleri makyajsız hatta dağınık pozlarını kendi istekleriyle takipçileriyle paylaşıyor.

Bunlardan biri de genç şarkıcı Dua Lipa. Güzel şarkıcı geçtiğimiz akşam New York'ta düzenlenen MET Gala'ya hazırlanırken çekilen pozlarını Instagram sayfasında paylaştı.

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Saçı yapılırken bornozuyla ayna karşısına geçen Lipa bu pozunu "Eğer saçlarım her gün böyle olsaydı, nasıl davranacağımı bilemezdim" notuyla paylaştı.

Lipa'nın pozuna takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

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