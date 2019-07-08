Dua Lipa ile Anwar Hadid aşklarını ilan etti

Dünyaca ünlü yıldız Dua Lipa, model Isaac Carew'den ayrıldıktan yaklaşık bir ay sonra yeni aşkını buldu.

23 yaşındaki Lipa, Gigi ve Bella Hadid'in erkek kardeşi Anwar Hadid'le birlikteliğe yelken açtı. Geçtiğimiz günlerde birliktelik iddiaları ortaya atılan ikili Londra Hyde Park'ta düzenlenen bir festivalde objektiflere yansıdı.

The Sun gazetesinin haberine göre Gigi ve Bella Hadid kardeşlerla iyi arkadaş olan Lipa, Los Angeles’ta onlarla zaman geçirirken Anwar Hadid’le yakınlaştı.

Gigi ve Bella Hadid'in erkek kardeşi 20 yaşındaki Anwar Hadid de ablalarının izinden giderek modellik yapıyor.

