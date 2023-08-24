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  4. Dua Lipa kendisinden 14 yaş büyük sevgilisinin kucağında poz verdi! Frikik dikkat çekti

Dua Lipa kendisinden 14 yaş büyük sevgilisinin kucağında poz verdi! Frikik dikkat çekti

24.08.2023 08:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Dua Lipa bir süredir Fransız yönetmen Romain Gavras ile birlikte. Yaş farkından dolayı sık sık eleştirilen çiftten Dua Lipa yeni yaşını kutladı. Yaş gününde sevgilisinin kucağında poz veren Lipa'nın frikik vermesi de gözlerden kaçmadı.

İngiliz şarkıcı Dua Lipa, podyumların aranan modelleri olan Bella ve Gigi'nin kardeşi Anwar Hadid ile 2017 yılında ayrılmış ve ara ara yeniden birlikte olsa da ilişkiyi sürdürememişti.

Ünlü yıldız şimdilerde kendisinden 14 yaş büyük Fransız yönetmen Romain Gavras ile aşk yaşıyor.

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Yaş farkından dolayı sürekli eleştirilen şarkıcı yeni yaşını arkadaşlarıyla kutladı. Sık sık kıyafet değiştiren Lipa sütyensiz giydiği kırmızı elbisesiyle dikkat çekti.

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Kasığına kadar yırtmacıyla poz verirken frikik de veren Dua Lipa daha sonra ise sevgilisinin kucağına oturdu.

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