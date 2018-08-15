MAGAZİN

Dua Lipa neye uğradığını şaşırdı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.08.2018 03:29 | Son Güncelleme

Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa (23), 'Regnum Live in Concert' serisi kapsamında Regnum Carya Otel'de konser verdi.

Dua Lipa neye uğradığını şaşırdı!

Regnum Carya Otel'in bu yıl ilk kez düzenlediği, yerli ve yabancı birçok müzikseverin yoğun katılımıyla gerçekleşen 'Regnum Live in Concert' serisi, Goran Bregoviç, Rita Ora veTom Jones gibi dünyaca ünlü isimlerden sonra bu kez dünya müzik listelerinde hızlı yükselişiyle dikkat çeken Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa konseriyle devam etti. Türkiye'deki ilk konserini veren Dua Lipa, saat 22.00'da sahneye çıktı. Bir saat sahnede kalan Dua Lipa'yı yerli ve yabancı yaklaşık 3 bin müziksever izledi. Lipa, özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiği konserinde hareketli şarkları yanında slov şarkılara da yer verdi. Danslarıyla izleyenleri coşturan Lipa'ya sahe performansında dansçılar da eşlik etti. Bir hayranı ise Lipa'yı daha yakından görebilmek için sahneye atladı.

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DUA LİPA İÇİN ÖZEL HAZIRLIK

Lipa, ekibiyle birlikte geceliği 15 bin dolar olan Crown Villa'da kaldı. Konser öncesi et döner ve ayrandan Manuka balına, el yapımı taze kurabiyeden deniz tuzlu bitter çikolataya çeşitli isteklerde bulunan Dua Lipa için kulisine 50 el havlusu ve 50 de banyo havlusu konuldu. Talebi üzerine kaldığı odanın her yerine boy aynaları da yerleştirilen Dua Lipa için beyaz ışığa hassasiyeti nedeniyle kulis özel olarak ışıklandırıldı. Ünlü şarkıcı için isteği üzerine yine kulise taze çiçekler konuldu.

Konsere gelen Dua Lipa hayranlarına, sanatçının fotoğrafının basılı olduğu bardaklar hediye edildi. Ünlü şarkıcıya da yapılan bez bebeği hediye edildi.

'AFTER PARTİ'DE DJ MAHMUT ORHAN SAHNEYE ÇIKTI

'Regnum Live in Concert' kapsamındaki Dua Lipa konserinin hemen ardından düzenlenen 'after parti'de ise son dönemin en başarılı DJ'leri arasında gösterilen Mahmut Orhan setin başına geçti.

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Anahtar Kelimeler:
dua lipa konser Regnum Carya Otel

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