Dua Lipa Altın Küre'de giydiği "Şamdana" benzetilen elbiseyle zor anlar yaşadı! Şarkıcı oturamadı...

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, hem güzelliği hem de sesiyle gündemden düşmüyor. Sosyal medyayı aktif kullanan Dua Lipa cesur ve birbirinden iddialı pozlarıyla dikkat çekiyor.

Dua Lipa geçtiğimiz gün gerçekleştirilen ve ünlüler geçidine dönüşen Altın Küre'ye dikkat çekici bir görünümle katılan isimlerden birisiydi.

Barbie filmi için yaptığı şarkıyla ödüle aday gösterilen Dua Lipa, törenden eli boş dönerken kıyafeti nedeniyle yaşadığı oturma problemiyle de gündem oldu.

Dua Lipa gece boyunca elbisesi yüzünden kendine ayrılan yere oturmadı. Yaşadığı bu dolayı moralini bozmak yerine durumla eğlenen güzel yıldız elbisesinin darlığı ve rahatsızlığı yüzünden sandalyesine nasıl oturamadığını eğlenceli bir video çekerek sosyal medya hesabından paylaştı.







