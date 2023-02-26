Dua Lipa Rita Ora'nın eski erkek arkadaşıyla birlikte...

Bella ve Gigi'nin kardeşi Anwar Hadid ile uzak mesafe yüzünden ayrılan Dua Lipa yeni aşka yelken açtı.

Uzun süre turnede olan ve sosyal medyada iddialı tarzıyla dikkat çeken Dua Lipa Rita Ora'nın eski erkek arkadaşı Romain Gavras ile gizlice aşk yaşamaya başladı.

The Sun'un haberine göre ikili bir parti çıkışı birlikte görüntülendi.

Bir kaynak şunları bu ilişki hakkında "Dua ve Romain birkaç aydır sessizce birbirlerini tanıyorlar. Birlikte vakit geçirmekten keyif alıyorlar. Bayram döneminde birbirlerinin yakın çevreleriyle tanışan ikilinin pek çok ortak noktası var. Dua, kendi sektöründen anlayan birini bulmanın ne kadar önemli olduğunu biliyor" dedi.