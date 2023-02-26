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Dua Lipa Rita Ora'nın eski erkek arkadaşıyla birlikte...

26.02.2023 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemlerde hem paylaşımlarıyla hem de şarkılarıyla popüler olan Dua Lipa, rakibi Rita Ora'nın eski erkek arkadaşı Romain Gavras ile gizlice aşk yaşamaya başladı. Lipa uzun süre Bella-Gigi Hadid'in kardeşiyle sevgili olmuştu.

Dua Lipa Rita Ora'nın eski erkek arkadaşıyla birlikte...

Bella ve Gigi'nin kardeşi Anwar Hadid ile uzak mesafe yüzünden ayrılan Dua Lipa yeni aşka yelken açtı.

Uzun süre turnede olan ve sosyal medyada iddialı tarzıyla dikkat çeken Dua Lipa Rita Ora'nın eski erkek arkadaşı Romain Gavras ile gizlice aşk yaşamaya başladı.

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The Sun'un haberine göre ikili bir parti çıkışı birlikte görüntülendi.

Bir kaynak şunları bu ilişki hakkında "Dua ve Romain birkaç aydır sessizce birbirlerini tanıyorlar. Birlikte vakit geçirmekten keyif alıyorlar. Bayram döneminde birbirlerinin yakın çevreleriyle tanışan ikilinin pek çok ortak noktası var. Dua, kendi sektöründen anlayan birini bulmanın ne kadar önemli olduğunu biliyor" dedi.

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Dua Lipa sosyal medya

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