MAGAZİN

Dua Lipa Türkiye'ye bayıldı

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.08.2018 15:53 | Son Güncelleme

Dünya müzik listelerinde hızlı yükselişiyle dikkat çeken genç şarkıcı Dua Lipa, Regnum Carya’da verdiği konser sebebiyle kaldığı Antalya’ya hayran kaldı

Dua Lipa Türkiye'ye bayıldı

Müzik listelerini altüst eden güzel yıldız Dua Lipa, Türkiye’deki ilk konserini verdiği Regnum Carya’da kaldığı süre boyunca sevgilisi Isaac Carew ve ekibiyle güneşin ve denizin tadını çıkardı.

Türk mezelerine ve künefeye bayılan ünlü yıldız, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla otele teşekkür ederek “tekrar geleceğim” mesajını verdi.

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Bir rock müzisyeninin kızı olarak 1995 yılında dünyaya gelen Dua Lipa, 14 yaşında Christina Aguilera ve Nelly Furtado şarkılarını YouTube üzerinde cover'layıp yayımlayarak müzik kariyerine başlamıştı. Arnavut kökenli İngiliz şarkıcı Dua Lipa, Spotify'da 8 milyon tekil ve 1,5 milyon albüm satışına ulaşarak 2017’nin en ünlü İngiliz kadın sanatçısı olmuştu.

Adele’den bu yana İngiltere’nin bir numaraya yükselen ilk solo kadın sanatçısı olan güzel yıldızın klipleri YouTube'da 1 milyar kez görüntülenmişti. ‘New Rules’ ve son single’ı 'IDGAF' ile listeleri altüst eden sanatçı, aynı zamanda 5 farklı kategorideki adaylığı ile bu yılki BRIT Ödülleri'nde en çok aday gösterilen sanatçı unvanını da kazanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
dua lipa Dua Lipa türkiye

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
bizde sana bayıldık..şaka şaka umurumuzda bile olmadın...
o zaman turkiyeye yerles bi adriana bildi degerimizi
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