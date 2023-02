Dua Lipa'yla öpüşen Miley Cyrus'un derin göğüs dekoltesine beğeni yağdı

ABD'li yıldız Miley Cyrus, yine sınırları zorladı. Siyah mini bir elbise giyen Cyrus, derin dekolteli pozunu paylaştı.

Miley Cyrus'un paylaşımına kısa sürede 3 milyonun üzerinde beğeni geldi.

Cyrus'u beğenenler arasında Hailey Bieber ve Dove Cameron gibi isimler de vardı.

Cinsel hayat itirafıyla şaşırtan Miley Cyrus, ilk cinsel deneyimini iki kadınla yaşadığını söylemişti.

2 yıl evli kaldığı Liam Hemsworth'ün cinsel ilişki yaşadığı ilk erkek olduğunu belirten Miley Cyrus, bu durumu eşine söylemediğini çünkü bir ezik gibi görülmekten korktuğunu anlattı.

Ev dekorasyonunda seks oyuncaklarına yer verdiğini söyleyen Miley Cyrus, onları yalnızca tasarım için değil, cinsel hayatında da kullandığını sözlerine ekledi.

Dua Lipa ile öpüşerek gündeme bomba gibi düşen Miley Cyrus, Dua Lipa ile seks yapmadığını söylemişti.

Çok küçük yaşlarda kameralarla tanışan Miley Cyrus, daha önce Big Fish, High School Musical, Sex and The City ve The Last Song gibi yapımlarda rol aldı.