Dubai'de o meşhur partiye gitti, her yeri kırıldı! Maria Kovalchuk hakkında korkunç iddialar! 'Cinsel köle olarak...'

20 yaşındaki Maria Kovalchuk Dubai'de bir partiye katıldıktan sonra ortadan kayboldu. 10 gün sonra bir sokak arasında omurgası ve uzuvları kırık bir şekilde bulundu.

'PORTA POTTY' PARTİSİNE KATILDI

İddiaya göre, Dubai tatilinin bitimine iki gün kala kendi gibi model olan iki erkekle tanışıyor. Yeni tanıştığı bu iki erkek Maria'yı bir partiye davet ediyor. Partiye giden Maria, daha sonra ortadan kayboluyor. Daha sonra Maria'nın Dubai'de 'Porta Potty' ismi verilen bir partiye katıldığı ortaya çıkıyor.

'CİNSEL KÖLE' OLARAK KULLANIYORLAR

Bu partiye katılmak için size para reddemeyeceğiniz miktarda para teklif ediliyor ve bu partiye genellikle tanınan isimler davet ediliyor. Bu parti aracılığıyla da birçok kadının kaçırıldığı, işkence gördüğü iddia ediliyor. Ayrıca bu kadınları 'cinsel köle' olarak da kullandıkları söyleniyor. Maria da o isimlerden biri oldu.

Rus avukat Katya Gordon, Maria'nın BAE'de Arap şeyhleriyle birlikte partiye gittiğini söyledi. "Maria şu anda hastanede kritik durumda. Porta Potty partileriyle ilgili skandal bir yıldan fazladır sürüyor." dedi.

PORTA POTTY PARTİSİ NE?

Dubai’deki milyarder bazı kişiler, kendi garip fantezilerini gerçekleştirmeleri için, Instagram’daki modellere DM yoluyla ulaşıp, reddedemeyeceği tekliflerde bulunuyor. Özel uçakla Dubai’ye seyahat, istediğin otelde konaklama, yüklü miktarda nakit para, lüks marka alışverişleri ve bunun karşılığında ise çeşitli fantezileri gerçekleştiriyorlar.