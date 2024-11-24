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Dubai tatlısı tarifi: Dubai tatlısı nasıl yapılır?

Ferhan Petek Ferhan Petek
24.11.2024 23:09
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Son zamanların gözde tariflerinden Dubai tatlısı tarifi aslında çok kolay ve pratik yapım aşamalarına sahip bir tatlı. Siz de aşağıdaki tarifi kullanarak enfes bir Dubai tatlısı hazırlayıp sunabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.

Dubai tatlısı tarifi: Dubai tatlısı nasıl yapılır?
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Kaç adet 20
Hazırlık Süresi 20dk
Pişirme Süresi 5dk
Kalori/Adet 630kal

Aşağıdaki malzemeleri kullanarak Dubai tatlısı yapabilir, daha fazla kişi için hazırlayacaksanız malzeme miktarlarını artırabilirsiniz. Bu tarif, enerji verici hem de lezzetli bir tarif Dubai tatlısı tarifi.

MALZEMELER

  • 200 gram kuru incir
  • 200 gram hurma
  • 50 gram kuru üzüm
  • 1 paket krema
  • 1 çay bardağı öğütülmüş ceviz
  • 80 gram çikolata

TARİF

  • İncirleri küp şeklinde doğrayın.
  • Hurmaları çekirdeklerinden ayıklayın ve doğrayın.
  • Bir tencereye kremayı aktarın.
  • Diğer malzemeleri ekleyin.
  • 5 dakika pişirin.
  • Ocaktan alıp blenderdan geçirerek püre haline getirin.
  • Dolaba kaldırıp 15 dakika soğutun.
  • Dolaptan çıkan karışımdan elinizle çekil vererek ceviz boyutunda toplar oluşturun.
  • Çikolatayı eritin.
  • Parçaları çikolataya batırın.
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Dubai tatlı tarif
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