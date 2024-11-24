Dubai tatlısı tarifi: Dubai tatlısı nasıl yapılır?

Aşağıdaki malzemeleri kullanarak Dubai tatlısı yapabilir, daha fazla kişi için hazırlayacaksanız malzeme miktarlarını artırabilirsiniz. Bu tarif, enerji verici hem de lezzetli bir tarif Dubai tatlısı tarifi.

MALZEMELER 200 gram kuru incir

200 gram hurma

50 gram kuru üzüm

1 paket krema

1 çay bardağı öğütülmüş ceviz

80 gram çikolata