Dubai tatlısı tarifi: Dubai tatlısı nasıl yapılır?

Son zamanların gözde tariflerinden Dubai tatlısı tarifi aslında çok kolay ve pratik yapım aşamalarına sahip bir tatlı. Siz de aşağıdaki tarifi kullanarak enfes bir Dubai tatlısı hazırlayıp sunabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.
Aşağıdaki malzemeleri kullanarak Dubai tatlısı yapabilir, daha fazla kişi için hazırlayacaksanız malzeme miktarlarını artırabilirsiniz. Bu tarif, enerji verici hem de lezzetli bir tarif Dubai tatlısı tarifi.
MALZEMELER
200 gram kuru incir
200 gram hurma
50 gram kuru üzüm
1 paket krema
1 çay bardağı öğütülmüş ceviz
80 gram çikolata
TARİF
İncirleri küp şeklinde doğrayın.
Hurmaları çekirdeklerinden ayıklayın ve doğrayın.
Bir tencereye kremayı aktarın.
Diğer malzemeleri ekleyin.
5 dakika pişirin.
Ocaktan alıp blenderdan geçirerek püre haline getirin.
Dolaba kaldırıp 15 dakika soğutun.
Dolaptan çıkan karışımdan elinizle çekil vererek ceviz boyutunda toplar oluşturun.
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