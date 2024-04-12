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Dudakları dile düşmüştü! Çağla Şikel sezonu mayolu pozla açtı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
12.04.2024 12:06
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Çağla Şikel son olarak dudaklarıyla gündeme gelmişti. Sosyal medyanın diline düşen Çağla Şıkel bayramda soluğu yazlığında aldı ve sezonu açtı.

Dudakları dile düşmüştü! Çağla Şikel sezonu mayolu pozla açtı

Avukat Nail Gönenli'nin gözlerden uzak sürdürdüğü 1 yıllık ilişkilerinin sona erdiren Çağla Şıkel son haliyle gündeme gelmişti.

Çağla Şıkel son olarak dudaklarıyla dikkat çekti. Ünlü isim sosyal medya hesabından ürün tanıttığı bir videoda dudaklarının deforme olması ve sarkması gözlerden kaçmadı.

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Ünlü ismin bu görüntüsü sosyal medyanın diline düşmüştü. Görünümüne dair sessiz kalan Şıkel çocukları ve ailesiyle bayramı yazlığında geçirdi.

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Sezonu açan Çağla Şıkel ayna karşısında mayosuyla poz verdi.

Fit haliyle beğeni toplayan model ve sunucuya beğeni yağdı.

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Anahtar Kelimeler:
Çağla Şıkel sosyal medya
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