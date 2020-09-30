Mynet Trend
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Düğün Dernek 2 Sünnet filmi konusu nedir? Düğün Dernek 2 Sünnet ne zaman ve nerede çekildi? Düğün Dernek 2 Sünnet oyuncuları kimlerdir?

Düğün Dernek 2 Sünnet filmi konusu nedir? Düğün Dernek 2 Sünnet ne zaman ve nerede çekildi? Düğün Dernek 2 Sünnet oyuncuları kimlerdir?

Seray Üstün Seray Üstün
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

2015 yılında vizyona giren Düğün Dernek 2 Sünnet filmi Ahmet Kural ve Murat Cemcir ikilisinin en sevilen projeleri arasında yer alıyor. Yayınladığı döneme damga vuran Düğün Dernek 2 Sünnet filmine dair merak edilen detaylar araştırılıyor. İşte Düğün Dernek 2 Sünnet filmi...

Düğün Dernek 2 Sünnet filmi konusu nedir? Düğün Dernek 2 Sünnet ne zaman ve nerede çekildi? Düğün Dernek 2 Sünnet oyuncuları kimlerdir?

Komedi filmlerinin sevilen ikilisi Ahmet Kural ve Murat Cemcir daha öncesinde Düğün Dernek, Ailecek Şaşkınız, Baba Parası ve Çalgı Çengi İkimiz filmlerinde birlikte rol aldı. Hayranlarının sıkı takip ettiği oyuncular son olarak Düğün Dernek 2 Sünnet filminde kamera karşısına geçti.

düğün dernek 2 sünnet

Murat Cemcir ve Ahmet Kural’la özdeşleşen Düğün Dernek 2 Sünnet filminin yönetmen koltuğunda Selçuk Aydemir oturdu. Necati Akpınar’ın yapımcılığını üstlendiği Düğün Dernek 2 Sünnet filmi Selçuk Aydemir’in kaleminden çıktı. Düğün Dernek filminin devam niteliğinde çekilen projenin oyuncu kadrosunda birbirinden usta isimler yer aldı.

DÜĞÜN DERNEK 2 SÜNNET KONUSU

düğün dernek 2 sünnet 2

Serinin ilk filminde oğlunu evlendirmek için düğün organizasyonu yapan İsmail bu sefer de sünnet için kolları sıvar. Sünnet düğünü için Fikret, Çetin ve İsmail başta olmak üzere tüm ekip yeniden bir araya gelir. Sünnet düğünü hazırlıkları sırasında işler sarpa sarar. Başını türlü belalara sokan ekibin sünnet düğünü tüm şehirlde yankı uyandırır. İşlerin karışmasına rağmen sünnet düğününün yapılması için türlü çözümler üretilir.

DÜĞÜN DERNEK 2 SÜNNET KAÇ YILINDA VE NEREDE ÇEKİLDİ?

düğün dernek 2 sünnet4

Düğün Dernek 2 Sünnet filminin çekimleri 2015 yılında tamamlandı. Düğün Dernek 2 Sünnet filminin çekimleri Sivas ve Erzincan’da yapıldı. Çekimler için Erzincan’ın Kemaliye ilçesi tercih edildi.

DÜĞÜN DERNEK 2 SÜNNET OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

düğün dernek 2 sünnet3

Düğün Dernek 2 Sünnet filminin başrollerini Murat Cemcir ve Ahmet Kural paylaştı. Düğün Dernek 2 Sünnet oyuncu kadrosunda Rasim Öztekin, Barış Yıldız, Devrim Yakut, Şinasi Yurtsever, İnan Ulaş Torun, Açalya Samyeli Danoğlu, Erdal Tosun, Ayhan Taş, Nükhet Duru, Mustafa Keser, Hakan Akın, Jelena Bozic, Deniz Erayvaz, Juris Strenga, Zahide Yetiş, Ali İhsan Varol, Ertuğrul Gültekin, Tuğçe Kurşunoğlu, Arzu Oruç, Ferit Aktuğ, Tuna Kirli, Giray Altınok ve Alper Kadayıfçı yer aldı.

kadro

  • Ahmet Kural - Tüpçü Fikret
  • Murat Cemcir - Çetin (Çeto)
  • Rasim Öztekin - İsmail
  • Barış Yıldız - Muallim Saffet
  • Devrim Yakut - Hatice
  • Şinasi Yurtsever - Kalpazan Yılmaz
  • İnan Ulaş Torun - Damat Tarık
  • Açalya Samyeli Danoğlu - Resepsiyonist Leyla
  • Erdal Tosun - Deli Doktor
  • Ayhan Taş - Sahtekar Doktor ve Leyla'nın babası
  • Nükhet Duru - Kendisi
  • Mustafa Keser - Kendisi
  • Hakan Akın - Belediye Başkanı
  • Jelena Bozic - Monica
  • Deniz Erayvaz - Matias
  • Juris Strenga - Leton Dede
  • Zahide Yetiş - Doktor
  • Ali İhsan Varol - Sünnetçi
  • Ertugrul Gültekin - Tüpçü Çırağı
  • Tuğçe Kurşunoğlu - Lobideki Kız
  • Arzu Oruç - Lobideki Kız
  • Ferit Aktuğ - Komiser
  • Tuna Kirli - Soyguncu
  • Giray Altınok - Soyguncu
  • Alper Kadayıfçı - Soyguncu
    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu nasıl anne? Çocuğunu işkence ederek öldürdü Bu nasıl anne? Çocuğunu işkence ederek öldürdü
İtalyan güzeli çarpıcı rollerin peşini bırakmıyor İtalyan güzeli çarpıcı rollerin peşini bırakmıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Trend Haberler
İtalyan güzeli çarpıcı rollerin peşini bırakmıyor
İtalyan güzeli çarpıcı rollerin peşini bırakmıyor
Ekranlar alev alacak! Sex Education kadrosuna taze kan
Ekranlar alev alacak! Sex Education kadrosuna taze kan
Matrix’le ilgili büyük sır çözüldü! Sadece sabit hatlı telefonları kullanıyordu...
Matrix’le ilgili büyük sır çözüldü! Sadece sabit hatlı telefonları kullanıyordu...
Matrix 4'ün oyuncusu şaşırttı: 'Uzun sürmediği için şanslıyım'
Matrix 4'ün oyuncusu şaşırttı: 'Uzun sürmediği için şanslıyım'
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Merakla beklenen Yüzüklerin Efendisi dizisi ne zaman yayınlanacak?
Merakla beklenen Yüzüklerin Efendisi dizisi ne zaman yayınlanacak?
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Slyvester Stallone öyle bir paylaşım yaptı ki sosyal medya karıştı!
Slyvester Stallone öyle bir paylaşım yaptı ki sosyal medya karıştı!
'Genç arkadaşlarımın cinsellikleri çok fazla ön plana çıktı'
'Genç arkadaşlarımın cinsellikleri çok fazla ön plana çıktı'
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Baba’nın (The Godfather) yapımını konu alan filmin oyuncu kadrosu şekilleniyor
Baba efsanesi geri dönüyor! Oyuncular belli oldu
Monica Belluci'nin hafızalara kazınan 10 rolü
İtalyan güzeli çarpıcı rollerin peşini bırakmıyor
The Crown 4. sezon fotoğrafları yayınlandı
Bomba sezona az kaldı! Yeni fotoğraflar beklentiyi yükseltti
Efsane film Bir Avuç Dolar (A Fistful Of Dollars) ekrana uyarlanıyor
Resmen açıklandı: Efsane geri dönüyor
Daniel Bernhardt, The Matrix 4’e Ajan Johnson rolüyle geri dönüyor
Bir oyuncu daha Matrix evrenine geri dönüyor
Sex Education kadrosuna üç oyuncu birden kattı
Ekranlar alev alacak! Sex Education kadrosuna taze kan
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.