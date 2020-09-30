Düğün Dernek 2 Sünnet filmi konusu nedir? Düğün Dernek 2 Sünnet ne zaman ve nerede çekildi? Düğün Dernek 2 Sünnet oyuncuları kimlerdir?

Komedi filmlerinin sevilen ikilisi Ahmet Kural ve Murat Cemcir daha öncesinde Düğün Dernek, Ailecek Şaşkınız, Baba Parası ve Çalgı Çengi İkimiz filmlerinde birlikte rol aldı. Hayranlarının sıkı takip ettiği oyuncular son olarak Düğün Dernek 2 Sünnet filminde kamera karşısına geçti.

Murat Cemcir ve Ahmet Kural’la özdeşleşen Düğün Dernek 2 Sünnet filminin yönetmen koltuğunda Selçuk Aydemir oturdu. Necati Akpınar’ın yapımcılığını üstlendiği Düğün Dernek 2 Sünnet filmi Selçuk Aydemir’in kaleminden çıktı. Düğün Dernek filminin devam niteliğinde çekilen projenin oyuncu kadrosunda birbirinden usta isimler yer aldı.

DÜĞÜN DERNEK 2 SÜNNET KONUSU

Serinin ilk filminde oğlunu evlendirmek için düğün organizasyonu yapan İsmail bu sefer de sünnet için kolları sıvar. Sünnet düğünü için Fikret, Çetin ve İsmail başta olmak üzere tüm ekip yeniden bir araya gelir. Sünnet düğünü hazırlıkları sırasında işler sarpa sarar. Başını türlü belalara sokan ekibin sünnet düğünü tüm şehirlde yankı uyandırır. İşlerin karışmasına rağmen sünnet düğününün yapılması için türlü çözümler üretilir.