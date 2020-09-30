Düğün Dernek 2 Sünnet filmi konusu nedir? Düğün Dernek 2 Sünnet ne zaman ve nerede çekildi? Düğün Dernek 2 Sünnet oyuncuları kimlerdir?

Komedi filmlerinin sevilen ikilisi Ahmet Kural ve Murat Cemcir daha öncesinde Düğün Dernek, Ailecek Şaşkınız, Baba Parası ve Çalgı Çengi İkimiz filmlerinde birlikte rol aldı. Hayranlarının sıkı takip ettiği oyuncular son olarak Düğün Dernek 2 Sünnet filminde kamera karşısına geçti.
Murat Cemcir ve Ahmet Kural’la özdeşleşen Düğün Dernek 2 Sünnet filminin yönetmen koltuğunda Selçuk Aydemir oturdu. Necati Akpınar’ın yapımcılığını üstlendiği Düğün Dernek 2 Sünnet filmi Selçuk Aydemir’in kaleminden çıktı. Düğün Dernek filminin devam niteliğinde çekilen projenin oyuncu kadrosunda birbirinden usta isimler yer aldı.
Serinin ilk filminde oğlunu evlendirmek için düğün organizasyonu yapan İsmail bu sefer de sünnet için kolları sıvar. Sünnet düğünü için Fikret, Çetin ve İsmail başta olmak üzere tüm ekip yeniden bir araya gelir. Sünnet düğünü hazırlıkları sırasında işler sarpa sarar. Başını türlü belalara sokan ekibin sünnet düğünü tüm şehirlde yankı uyandırır. İşlerin karışmasına rağmen sünnet düğününün yapılması için türlü çözümler üretilir.
Düğün Dernek 2 Sünnet filminin çekimleri 2015 yılında tamamlandı. Düğün Dernek 2 Sünnet filminin çekimleri Sivas ve Erzincan’da yapıldı. Çekimler için Erzincan’ın Kemaliye ilçesi tercih edildi.
Düğün Dernek 2 Sünnet filminin başrollerini Murat Cemcir ve Ahmet Kural paylaştı. Düğün Dernek 2 Sünnet oyuncu kadrosunda Rasim Öztekin, Barış Yıldız, Devrim Yakut, Şinasi Yurtsever, İnan Ulaş Torun, Açalya Samyeli Danoğlu, Erdal Tosun, Ayhan Taş, Nükhet Duru, Mustafa Keser, Hakan Akın, Jelena Bozic, Deniz Erayvaz, Juris Strenga, Zahide Yetiş, Ali İhsan Varol, Ertuğrul Gültekin, Tuğçe Kurşunoğlu, Arzu Oruç, Ferit Aktuğ, Tuna Kirli, Giray Altınok ve Alper Kadayıfçı yer aldı.
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