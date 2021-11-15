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Düğün Dernek nerede çekildi? Düğün Dernek ne zaman çekildi? İşte oyuncu kadrosu

15.11.2021 19:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Komedi türündeki sevilen filmlerden biri olan Düğün Dernek, televizyon ekranlarında sık sık yer alıyor. Başrollerinde Ahmet Kural, Murat Cemcir, Rasim Öztekin ve Devrim Yakut gibi isimlerin yer aldığı Düğün Dernek filminin yönetmenliği ve senaristliği Selçuk Aydemir'e ait. İşte merak edilenler...

Düğün Dernek nerede çekildi? Düğün Dernek ne zaman çekildi? İşte oyuncu kadrosu

Absürd komedi türündeki Düğün Dernek, vizyondaki sürecinde seyirciler tarafından büyük ilgi görmüştü. Zengin oyuncu kadrosuna sahip olan Düğün Dernek filminde dört yakın arkadaş düğün yapmaya çalışıyor ancak bu süreçte başlarına beklenmedik olaylar geliyor. İşte detaylar...

DÜĞÜN DERNEK NEREDE ÇEKİLDİ?

Düğün Dernek filminin çekimleri Sivas ve Erzincan'da gerçekleştirildi.

DÜĞÜN DERNEK KONUSU NEDİR?

Sivas'ın Esenyurt köyünde yaşayan İsmail'in oğlu Tarık yurt dışından dönüş yapar. Bu dönüşü herkes memleket hasreti olarak yorumlasa da gerçek, insanların sandığı gibi değildir. Tarık Letonya'da çalışırken Marika adında bir kızla beraberdir. Tarık Letonya'da çalışmaya devam etmek için Marika ile evlenmelidir. Babasından izin almak için gelen Tarık'a, İsmail düğün yapmak ister. Fakat işler planlandığı gibi olmaz. Evlilik kararı uygun bir vakitte verilmez. Sonrasında İsmail, Tüpçü Fikret, Çetin ve Saffet'i düğün telaşı sarar.

DÜĞÜN DERNEK OYUNCULARI

  • Ahmet Kural - Tüpçü Fikret
  • Murat Cemcir - Çetin (Çeto)
  • Zerrin Sümer - Şengül Teyze
  • Rasim Öztekin - İsmail
  • Barış Yıldız - Muallim Saffet (Öğretmen)
  • Devrim Yakut - Hatice
  • Cemil Şahin - Cami müezzini
  • Şinasi Yurtsever - Yılmaz
  • Lelde Dreimane - Marika'nın arkadaşı
  • İnan Ulaş Torun - Damat Tarık
  • Jelena Bolic - Marika
  • Erol Aksoy - Nazmi Emmi (Amca)
  • Rihard Lepels - Marika'nın gerçek nişanlısı
  • Kemal İnci - İsmail'in abisi
  • Burak Satıbol - Beyaz eşyacı
  • Basri Albayrak - İmam
  • Reyhan İlhan - İsmail' in yengesi
  • Emel Sayın - Kendisi
  • Toms Liepajnieks - Marika'nın arkadaşının sevgilisi
  • Sırrı Süreyya Önder - Otel sahibi Sırrı
  • Tuğçe Kurşunoğlu - Otel resepsiyonisti 1
  • Korhan Herduran - Kuyumcu
  • Olgun Toker - Otel güvenliği
  • Açalya Samyeli Danoğlu - Otel resepsiyonisti 2


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Ahmet Kural
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