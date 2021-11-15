Düğün Dernek nerede çekildi? Düğün Dernek ne zaman çekildi? İşte oyuncu kadrosu

Absürd komedi türündeki Düğün Dernek, vizyondaki sürecinde seyirciler tarafından büyük ilgi görmüştü. Zengin oyuncu kadrosuna sahip olan Düğün Dernek filminde dört yakın arkadaş düğün yapmaya çalışıyor ancak bu süreçte başlarına beklenmedik olaylar geliyor. İşte detaylar...

DÜĞÜN DERNEK NEREDE ÇEKİLDİ?

Düğün Dernek filminin çekimleri Sivas ve Erzincan'da gerçekleştirildi.

DÜĞÜN DERNEK KONUSU NEDİR?

Sivas'ın Esenyurt köyünde yaşayan İsmail'in oğlu Tarık yurt dışından dönüş yapar. Bu dönüşü herkes memleket hasreti olarak yorumlasa da gerçek, insanların sandığı gibi değildir. Tarık Letonya'da çalışırken Marika adında bir kızla beraberdir. Tarık Letonya'da çalışmaya devam etmek için Marika ile evlenmelidir. Babasından izin almak için gelen Tarık'a, İsmail düğün yapmak ister. Fakat işler planlandığı gibi olmaz. Evlilik kararı uygun bir vakitte verilmez. Sonrasında İsmail, Tüpçü Fikret, Çetin ve Saffet'i düğün telaşı sarar.

DÜĞÜN DERNEK OYUNCULARI