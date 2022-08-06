Düğün Dernek nerede ve ne zaman çekildi? Düğün Dernek konusu nedir, oyuncuları kimler?

Düğün Dernek filminin başrollerini Ahmet Kural ve Murat Cemcir paylaşıyor. Filmin gösterimi 2013'te tamamlandı. Peki Düğün Dernek konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...

DÜĞÜN DERNEK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Sivas'ın Esenyurt köyünde yaşayan İsmail'in oğlu Tarık, bir gün yurt dışından çıkagelir. Önce her zamanki gibi memleket hasreti gibi görünse de bu ziyaretin altındaki esas neden çabuk ortaya çıkar: Tarık görevli olarak çalıştığı Letonya'da Monica adlı bir kızla beraberdir ve aynı ülkede çalışmak için tek yol evlenmeleridir. Kendisinin olurunu almaya gelen oğlunu düğünsüz evlendirmemeye kararlı olan İsmail, alelacele bir düğün telaşına girer. Ama çok hazırlıksız yakalanmıştır. Yine de 'Ben oğluna düğün yapamadı dedirtmem!' diyerek Tüpçü Fikret'i, Çetin'i ve köyün öğretmeni Saffet’i seferber ederek elde avuçta para yokken 10 gün içerisinde sazlı-sözlü bir düğün hazırlığı içerisine girer.

DÜĞÜN DERNEK OYUNCULARI KİMLER?

Ahmet Kural / Tüpçü Fikret

Murat Cemcir / Çeto

Zerrin Sümer/ Sümer Çeto'nun Annesi

Rasim Öztekin / İsmail

Erol Aksoy/ Nazmi Emmi

Devrim Yakut/Hatice

Kemal İnci/ Amca

Barış Yıldız/ Muallim Saffet

Şinasi Yurtsever/ Yılmaz

Reyhan İlhan/ İsmail'in Yengesi

Ulaş Torun/ Torun Damat

