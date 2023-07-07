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Düğün fotoğrafçısı sapık çıktı! Soyunurken gizlice fotoğraflarını çekti... “Ona güvenmiştim”

07.07.2023 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düğün fotoğrafçısı David Glover, stüdyosundaki soyunma odasına gizli kamera yerleştirerek birçok kadın müşterisinin fotoğraflarını çektiği için tutuklandı. Kimliği tespit edilemeyen 70’e yakın kadının çıplak fotoğraflarını çeken Glover aynı zamanda müşterisi olan eski bir arkadaşı Michelle Pharo’nun dikkatiyle yakayı ele verdi.

Düğün fotoğrafçısı David Glover, stüdyosundaki soyunma kabinine yerleştirdiği çalar saatin içindeki gizli kamera ile pek çok müşterisinin fotoğraflarını çekti. 48 yaşındaki fotoğrafçı Glover’in yakın arkadaşı olan Michelle Pharo, düğün fotoğraflarını çekmesi için 1500 sterlin (yaklaşık 49 bin TL) ödeme yaptı. Ancak Pharo modellik yaptığı dönemde Glover’in kendisini giyinirken gizlice çektiği 40 dakikalık bir kaydı ofisinde bulunca hayal kırıklığına uğradı. Glover’i dava eden Pharo, “Şimdi düğün fotoğraflarıma baktığımda derin bir üzüntü yaşıyorum. Ona güvenmiştim” dedi.

SUÇUNU KABUL ETTİ

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Ofisine gizli kamera yerleştirerek kadın müşterilerinin fotoğraflarını çektiğini kabul eden Glover, 5 ayrı röntgencilik suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

“BU KABUL EDİLEMEZ BİR SUÇ”

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Çalar saatte bulunan gizli kamerayla fotoğrafları çekilen diğer kurbanların da tanık olarak mahkemede yer almasını istediğini dile getiren Pharo, “Çıplak görüntülerimin olduğunu bile bile düğünümü çekmeyi kabul etmesi iğrenç. Diğer kişilerin daha yüksek sesle duruma itiraz etmesini istiyorum. Bu kabul edilemez bir suç” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Fotoğraf düğün çıplak soyunma

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