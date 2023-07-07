Düğün fotoğrafçısı sapık çıktı! Soyunurken gizlice fotoğraflarını çekti... “Ona güvenmiştim”

Düğün fotoğrafçısı David Glover, stüdyosundaki soyunma kabinine yerleştirdiği çalar saatin içindeki gizli kamera ile pek çok müşterisinin fotoğraflarını çekti. 48 yaşındaki fotoğrafçı Glover’in yakın arkadaşı olan Michelle Pharo, düğün fotoğraflarını çekmesi için 1500 sterlin (yaklaşık 49 bin TL) ödeme yaptı. Ancak Pharo modellik yaptığı dönemde Glover’in kendisini giyinirken gizlice çektiği 40 dakikalık bir kaydı ofisinde bulunca hayal kırıklığına uğradı. Glover’i dava eden Pharo, “Şimdi düğün fotoğraflarıma baktığımda derin bir üzüntü yaşıyorum. Ona güvenmiştim” dedi.

SUÇUNU KABUL ETTİ

Ofisine gizli kamera yerleştirerek kadın müşterilerinin fotoğraflarını çektiğini kabul eden Glover, 5 ayrı röntgencilik suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

“BU KABUL EDİLEMEZ BİR SUÇ”

Çalar saatte bulunan gizli kamerayla fotoğrafları çekilen diğer kurbanların da tanık olarak mahkemede yer almasını istediğini dile getiren Pharo, “Çıplak görüntülerimin olduğunu bile bile düğünümü çekmeyi kabul etmesi iğrenç. Diğer kişilerin daha yüksek sesle duruma itiraz etmesini istiyorum. Bu kabul edilemez bir suç” dedi.

