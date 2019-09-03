Düğün konvoyunda drift atan sürücüleri polis affetmedi

Olay; Düzce merkez Kalıcı Konutlar bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 1 Eylül Pazar günü 18:57 sıralarında Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu’nda düğün konvoyunun önünde seyreden iki otomobil, drift atmaya başladı. Düğün konvoyuna katılan araçlar ise iki aracın drift atmasını bekledi. Bir vatandaş ise Drift atan araçları amatör kamera ile görüntüledi. Amatör kameradan yola çıkan polis ekipleri drift atan sürücüleri belirledi. Polis ekipleri her iki araca da 5 bin 10TL den toplamda 10 bin 20TL idari para cezası uyguladı ve sürücü belgelerine 60 gün süreyle el koydu. Ayrıca iki araçta trafikten men edildi.
(İHA)
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