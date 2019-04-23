Mynet Trend

Düğün magandaları kamerada

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 23.04.2019 19:57 | Son Güncelleme

Sefaköy'de düğünde havaya ateş açarak vatandaşların canını tehlikeye düşüren şehir magandaları polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Sefaköy’de konvoy halinde semtte turladıktan sonra gelin almaya geldikleri sokağı kapatan damadın arkadaşları, sözde eğlence adı altında tabancalarla çocukların gözleri önünde güpegündüz havaya ateş açmıştı.

Olayın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri şehir magandalarını yakalamak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda B.Ö.(22) ve İ.Ş.(27) isimli şahıslar kıskıvrak yakalandı. Şahısların üzerinde yapılan aramalarda 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet şarjör ve 5 adet fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.Ö. ve İ.Ş. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

(İHA)

PARTNEREskişehir, Londra ve New York'u geride bıraktıEskişehir, Londra ve New York'u geride bıraktı
Yere çakılan uçak alev topuna döndü! Dehşet anları kameradaYere çakılan uçak alev topuna döndü! Dehşet anları kamerada
Plastik atıkların yeni adresi TürkiyePlastik atıkların yeni adresi Türkiye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sefaköy düğün

En Çok Okunan Trend Haberler

Bir kadın, iki erkek... Ormanda dehşet dakikaları!

Bir kadın, iki erkek... Ormanda dehşet dakikaları!

Kendisine bakarak mastürbasyon yapan adamı dövdü

Kendisine bakarak mastürbasyon yapan adamı dövdü

'Hayalin ne' sorusuna öğrenciden ilginç cevap!

'Hayalin ne' sorusuna öğrenciden ilginç cevap!

İşten mi çıkarıldı? Flaş açıklama

İşten mi çıkarıldı? Flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Antalya'da her yerde aranıyordu!

Antalya'da her yerde aranıyordu!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Tokat atma şampiyonu tek tokatla rakibini bitirdi

Tokat atma şampiyonu tek tokatla rakibini bitirdi

Canlı yayında muhabirin dudaklarına yapıştı

Canlı yayında muhabirin dudaklarına yapıştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
23 Nisan anonsları gülümsetti

İzmir'deki anonslar şaşırttı

Yere çakılan uçak alev topuna döndü! Dehşet anları kamerada

Yere çakılan uçak alev topuna döndü! Dehşet anları kamerada

Plastik atıkların yeni adresi Türkiye

Plastik atıkların yeni adresi Türkiye

ABD’de pilotun hayatını kaybettiği uçak kazası güvenlik kamerasında

ABD’de pilotun hayatını kaybettiği uçak kazası güvenlik kamerasında

Kadın dövüşçü kendisine bakarak mastürbasyon yapan adamı dövdü

Kendisine bakarak mastürbasyon yapan adamı dövdü

TSK'dan 23 Nisan klibi

TSK'dan 23 Nisan klibi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.