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Düğün tarihi iki kere ertelenmişti… Serkan Keskin ve Meriç Aral'ın düğünü yine ertelendi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
15.05.2024 12:25
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Leyla ile Mecnun dizisinde hayat verdiği 'İsmail abi' karakteriyle hafızalarımıza kazınan Serkan Keskin uzun bir süredir Meriç Aral ile birliktelik yaşıyor. Düğün tarihleri daha önce iki kez ertelenen ünlü çiftin düğün tarihi bir kez daha güncellendi…

Düğün tarihi iki kere ertelenmişti… Serkan Keskin ve Meriç Aral'ın düğünü yine ertelendi

Medcezir dizisi ile yıldızı parlayan Meriç Aral ile Leyla ile Mecnun'un unutulmaz ismi Serkan Keskin uzun süredir aşk yaşıyor. 2018 yılından beri birlikte olan çiftin ne zaman evleneceği ise merak ediliyor.

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Daha önce düğün tarihlerini iki kez erteleyen ünlü çiftin bu yaz evlenmesi bekleniyordu. Evlilik sorularına 2024 yazını işaret eden ünlü çiftin düğün tarihi yine ertelendi.

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DÜĞÜN YİNE ERTELENDİ

Bir davette soruları yanıtlayan Serkan Keskin, "çok çalışıyoruz" diyerek bu sefer de yaz sonunda düğün olacağını söyledi.

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Meriç Aral Serkan Keskin erkan karakteri
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