Düğünde davetlilerden skandal istek! Evlenen çift kırmak istemedi rol yaptı

Çin'de düzenlenen bir düğünde misafirlerin gelin ve damattan yapmalarını istedikleri şey gündem oldu. Konukların skandal isteği tepkiyle karşılandı. Evlenen çift ise rol yaptı.

Çin'de gerçekleşen bir düğünde davetlilerin yeni evli çiftten "önlerinde cinsel ilişki yaşamalarını" istemesi sosyal medyada gündem oldu. Çift, bu talebi yerine getirmedi fakat misafirleri kırmamak için sadece rol yaptı.

"GELENEK DEĞİL ZORBALIK"

Bu skandal uygulamanın bazı kırsal bölgelerde geçmişten gelen bir "eğlence biçimi" ya da "ritüel" olarak sunulduğu iddia edildi. Sosyal medyada “Bu bir gelenek değil; açıkça insan onurunu zedeleyen bir zorbalık” ifadeleriyle tepkiler yükseldi.

son yıllarda kadın örgütleri ve sivil toplum kuruluşları bu uygulamaların insan hakları ihlali niteliği taşıdığı gerekçesiyle yasaklanmasını ya da denetlenmesini talep ediyor.

Çin düğün
