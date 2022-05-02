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Düğünde vahşet! Nikah masasında başka bir adam görünce gelini alnından vurdu

02.05.2022 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan’da yaşanan bir olay dünya basınında geniş yankı uyandırdı. İsmi sadece Kajal olarak açıklanan bir gelin, düğünde karşılıksız aşk vakası yüzünden sözde erkek arkadaşı tarafından iki kaşının ortasından vuruldu. Olay yerinde hayatını kaybeden gelinin sözde sevgilisi, ifadesinde “Evlenmeye söz vermişti. Beni kandırdı” dedi.

Düğünde vahşet! Nikah masasında başka bir adam görünce gelini alnından vurdu

Hindistan'ın Naujheel köyünde ismi Kajal olarak açıklanan bir gelin, sevgilisi olduğu iddia edilen Aneesh isimli bir adam tarafından el yapımı bir tabancayla iki kaşının ortasından vurularak öldürüldü. Yerel basında çıkan haberlere göre, 21 yaşındaki kadın saat 01.30 sıralarında olay yerinde hayatını kaybetti. Polis , 22 yaşındaki zanlının kurbanla ilişkisi olduğunu ve başka bir adamla evlenmek üzere olduğunun haberini aldığında sinirlenerek düğünü bastığını söyledi.

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SAATLER SONRA BULDULAR

Gelini vurduktan sonra hızla olay yerinden uzaklaşan zanlı saatler sonra yakalanarak tutuklandı. Polis Müfettişi Mathura Shrish Chandra yerel basına konuyu araştırdıklarını ve derinlemesine inceleme yaptıkları söyledi. Kurbanın babası, iddia edilen cinayetin, bir Hindu düğününde gelin ve damadın resmi düğün törenine başlamadan önce ilk kez buluştuğu olay olan Jaimala'dan sonra gerçekleştiğini doğruladı.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan
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