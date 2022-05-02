Düğünde vahşet! Nikah masasında başka bir adam görünce gelini alnından vurdu

Hindistan'ın Naujheel köyünde ismi Kajal olarak açıklanan bir gelin, sevgilisi olduğu iddia edilen Aneesh isimli bir adam tarafından el yapımı bir tabancayla iki kaşının ortasından vurularak öldürüldü. Yerel basında çıkan haberlere göre, 21 yaşındaki kadın saat 01.30 sıralarında olay yerinde hayatını kaybetti. Polis , 22 yaşındaki zanlının kurbanla ilişkisi olduğunu ve başka bir adamla evlenmek üzere olduğunun haberini aldığında sinirlenerek düğünü bastığını söyledi.

SAATLER SONRA BULDULAR

Gelini vurduktan sonra hızla olay yerinden uzaklaşan zanlı saatler sonra yakalanarak tutuklandı. Polis Müfettişi Mathura Shrish Chandra yerel basına konuyu araştırdıklarını ve derinlemesine inceleme yaptıkları söyledi. Kurbanın babası, iddia edilen cinayetin, bir Hindu düğününde gelin ve damadın resmi düğün törenine başlamadan önce ilk kez buluştuğu olay olan Jaimala'dan sonra gerçekleştiğini doğruladı.



