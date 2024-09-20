Düğüne katılan Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer'den romantik poz! Açıklama dikkat çekti

Serenay Sarıkaya ile başrolünü paylaştığı Aile dizisinin final yapmasının ardından yapımcılığa adım atan Kıvanç Tatlıtuğ eşi Başak Dizer ile romantik pozunu Instagram hesabında paylaştı.

'KÖPEĞİ BİLE YAKIŞIKLI' DENMİŞTİ

Tatilde aldığı kilolar ile dikkat çeken Kıvanç Tatlıtuğ eşi Başak Dizer Tatlıtuğ ve köpeği ile olan paylaşımıyla konuşulmuştu.

Kısa sürede yüz binlerce beğeni ve yorum alan posta Kıvanç Tatlıtuğ'un takipçilerinden, "Köpeği bile yakışıklı", "Güzel aile" şeklinde yorumlar gelmişti.

DÜĞÜNDEN ROMANTİK KARE!

7 yıldır aşk yaşayan Meriç Aral ve Serkan Keskin dün akşam Etiler'de bir mekanda hayatlarını birleştirdi. Ünlü isimlerin akın ettiği geceye Kıvanç Tatlıtuğ eşi Başak Dizer Tatlıtuğ da katıldı.

Kıvanç Tatlıtuğ eşiyle romantik karesini nokta işareti ile paylaştı.

O kareye yüz binlerce yorum ve beğeni yağdı.