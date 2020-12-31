Dumanı üstünde nar gibi kızarmış hindi tarifi! En önemli püf noktası...

Yılbaşı sofralarının olmazsa olmazı hindi, bu yıl sonunda da yemek masasında yerini alacak. Hindi dolması tarifi zahmetli olsa da tadı gerçekten denemeye değer dedirtiyor. Malzemelerinizi hazırlayın sevgili okur, 2019'a lezzetli bir şekilde veda etmeniz için Mynet Yemek en güzel hindi dolması tarifini sizlerle paylaşıyor.

HİNDİ DOLMASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Bir büyük hindi

Bir su bardağı süt

1/2 çay bardağı zeytinyağı

Bir yemek kaşığı salça

1/2 adet limon

4 diş ezilmiş sarımsak

Karabiber ve tuz

Pilavı için:

2,5 su bardağı pilavlık pirinç

3 adet soğan

Bir kahve fincanı dolmalık fıstık

1/2 demet ince kıyılmış maydanoz

3 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı ayçiçek yağı

1/2 adet limon

Yeteri kadar su

Karabiber ve tuz

HİNDİ DOLMASI NASIL YAPILIR?

İlk olarak geniş bir kabın içinde salça, süt, zeytinyağı, sarımsak, tuz ve karabiber karıştırılır.

Hazırlanan bu sos hindinin her yerine eşit miktarda sürülür ve hindi streç filmle sarılır. Yaklaşık 4 saat hindi bekletilir.

Pilavını hazırlamak için ilk önce pirinç yıkanır. Üzerine su geçecek kadar sıcak su ilave edilir ve 20/25 dakika sıcak suda bekletilir, ardından süzülür.

Teflon tencereye 2 yemek kaşığı tereyağını ve sıvı yağı eklenir. Soğanlar yemeklik doğranır ve yağda kavrulmaya başlanır.

Soğanlar pembeleştikten sonra dolmalık fıstıkları da ilave edilir. Fıstıkların rengi az miktar değişince pirinç tencereye eklenir. Birkaç dakika kavurduktan sonra 2 su bardağı su ilave edilir. Baharatlarını da ekleyip pilav orta miktarda pişirilir. Dikkat! Pilavın tam pişmemesi önemli, çünkü fırında da bir miktar pişecektir.

Pilav suyunu çektikten sonra üzerine kıyılmış maydanoz ilave edilir ve pilavla harmanlanır.

Hindinin streci açılır ve pilav içine doldurulur.

Geniş bir fırın tepsisine hindi yerleştirilir. Üzerine bir yemek kaşığı tereyağı sürülür ve aliminyum folyo ile hindi kaplanır. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 3 buçuk saat pişirilir.

Fırından çıkarmaya yakın folyo çıkarılır ve bir miktar daha pişirilmeye devam edilir. Afiyet olsun.

HİNDİ DOLMASI KALORİ ORANI

Bir porsiyon hindi dolması 381 kaloridir.



