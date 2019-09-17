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Dünkü patlama hakkında korkunç gerçek! Çiçek, Ebola ve HIV...

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İLGİNÇ HABERLER  | 17.09.2019 13:47 | Son Güncelleme

Dün Rusya'da bir laboratuvarda meydana gelen patlamanın ardındaki korkunç gerçek ortaya çıktı. Laboratuvarda çiçek, Ebola ve HIV virüsleri üzerinde çalışıldığı belirtildi.

Dünkü patlama hakkında korkunç gerçek! Çiçek, Ebola ve HIV...

Sibirya'da bulunan Viroloji ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi'nde dün bir patlama meydana geldi.

Bu laboratuvarın en önemli özelliğinin çok tehlikeli virüsler hakkında araştırma yapılıyor oluşu ve çiçek hastalığı virüsünün saklandığı dünyadaki iki noktadan biri olması.

Patlamada laboratuvarın camları kırılırken bir çalışan üçüncü derece yanıklar yüzünden yaralandı.

Patlamanın 5. kattaki gaz tüpünün infilak etmesi nedeniyle yaşandığı aktarılırken virüslerin havaya karışıp karışmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

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Anahtar Kelimeler:
çiçek ebola hıv patlama rusya Sibirya

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