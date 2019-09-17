Dünkü patlama hakkında korkunç gerçek! Çiçek, Ebola ve HIV...

Sibirya'da bulunan Viroloji ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi'nde dün bir patlama meydana geldi.

Bu laboratuvarın en önemli özelliğinin çok tehlikeli virüsler hakkında araştırma yapılıyor oluşu ve çiçek hastalığı virüsünün saklandığı dünyadaki iki noktadan biri olması.

Patlamada laboratuvarın camları kırılırken bir çalışan üçüncü derece yanıklar yüzünden yaralandı.

Patlamanın 5. kattaki gaz tüpünün infilak etmesi nedeniyle yaşandığı aktarılırken virüslerin havaya karışıp karışmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

