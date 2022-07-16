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Dunning Kruger etkisi ne demek? Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan soru gündem oldu!

16.07.2022 00:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan Dunning Kruger etkisi sorusu sosyal medyada gündem oldu. "Dunning Kruger etkisi ne demek?" sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte sorunun yanıtı...

Dunning Kruger etkisi ne demek? Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan soru gündem oldu!

Dunning-Kruger Etkisi, halk arasında kullanılan hangi ifadenin bilimsel açıklamasını sunar?

A- Acemi Şansı

B- Züğürt Tesellisi

C- Cahil Cesareti

D- Amatör Ruh

Doğru Cevap: C (Cahil Cesareti)


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