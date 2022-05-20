Dünya bu infaz görüntülerini konuşuyor! Adım adım ölüme gittiler

New York Times tarafından özel olarak dünya kamuoyuyla paylaşılan görüntülerde 4 Mart’ta Ukrayna’nın başkenti Kiev’in yakınlarındaki Buça şehrinde korkunç bir infial gösterildi. Video kayıtları ve görgü tanıklarının ifadeleriyle desteklenen haberde, en az 8 Ukraynalının Rus askeri olduğu öne sürülen kişiler tarafından canice öldürüldüğü ifade edildi. Rusya’nın savaş suçu işlendiğine kanıt olarak gösterilen görüntülerde, Rus askerlerinin bir grup insanı silah zoruyla yürüttüğü görülüyor. Bileklerinden birbirlerine bağlanan rehinelerin aynı zamanda elleriyle başlarını tutarak ilerledikleri fark ediliyor.

GÖRGÜ TANIKLARINDAN BİRİ GÖRÜNTÜLERİ ÇEKTİ

Geçtiğimiz nisan ayında dünya manşetlerinde Rus askerlerinin Buça’da savaş suçu işlediğine yönelik iddialar ortaya atılmıştı. Rus yetkililer iddiaları yalanlarken New York Times tarafından paylaşılan görüntüler infial yarattı.

Görgü tanıkları tarafından çekilen görüntülerde Rus askerlerinin rehineleri bir binanın arkasına doğru götürdüğü iddia edildi. New York Times’ın konuştuğu tanıklar rehinelerin sırayla yürüdükten sonra hiçbirinin geri dönmediğini anlattı. Kayıtların devamında ise Yabluska Caddesi’ndeki ofis binasının yanında cansız bedenler görülmesi iddiaları güçlendirdi.



